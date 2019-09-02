Отряд ОМОН устроил «показательные выступления» перед первоклассниками на Елагином острове

Петербургская гимназия №540 пригласила сотрудников ОМОН поучаствовать в торжественной церемонии начала нового учебного года. В свою очередь силовики показали школьникам, как проходит задержание — а именно «скрутили человека и засунули его в машину».

Силовики проехали перед школьниками на служебных автомобилях и показали, как проходят задержания — «скрутили человека и засунули его в машину». «Стояла машина, а около нее человек. Позже к ней подъехало еще две, одна полицейская, одна ОМОН. Из второй выбежали люди, скрутили мужика, погрузили в машину, потом все развернулись и уехали», — рассказали школьники изданию TJ.

По мнению очевидцев, выступление представителей ОМОН на Елагином острове, где проходили праздничные мероприятия гимназистов, было проведено для того, чтобы показать — «силовики не такие плохие, как о них говорят». В дирекции лицея раскрывать подробности необычной «линейки» не стали, пообещав прислать пресс-релиз.

Напомним, сегодня экс-участники украинской рэп-группы «Грибы» 4atty aka Tilla и Симптом, объединившись после распада коллектива в проект Grebz, показали новый клип на песню 0. Grebz — который тоже можно расценивать как поздравление с началом учебного года. В нем школьники танцуют брейк-данс в парадной форме и фанатеют от хип-хоп артистов.