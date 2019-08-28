Возле концертного зала Мариинского театра установят памятник Петру Чайковскому

Власти Петербурга планируют создание в городе памятника русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому. Конкурс на его создание объявят в конце октября. В настоящий момент уже выбрано место для его установки — им станет площадь перед концертным залом Мариинского театра на улице Писарева.

Конкурс на создание памятника Чайковскому объявят в конце октября и проведут в два этапа — старт второго дадут в марте 2020 года. На проведение работ по соисканию лучшего проекта Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга запрашивает дополнительное финансирование в размере 6 миллиардов рублей.

«Мы объявим конкурс на создание памятника Чайковскому в конце октября. Далее победивший в конкурсе проект будет взят в работу. Памятник планируется установить напротив концертного зала Мариинского театра», — сказал председатель комитета Владимир Григорьев, отметив, что установка уже согласована в художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым.

В 2020 году будет отмечаться круглая дата — 180-лет со дня рождения русского композитора, педагога, дирижера и музыкального критика Петра Ильича Чайковского. Его наследие охватывает множество жанров — Чайковский создал 10 опер, 3 балета, 7 симфоний, 104 романса, ряд программных симфонических произведений, концерты и камерно-инструментальные ансамбли, хоровые сочинения, кантаты, фортепианные миниатюры и фортепианные циклы. Родившись в Витязевской губернии, композитор многие годы прожил в Петербурге, где скончался в возрасте 53 лет и был похоронен в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры.