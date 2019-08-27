Парк Авиаторов в Московском районе начнут благоустраивать в 2020 году

Парк Авиаторов, который располагается между Новоизмайловским проспектом, Кубинской, Кузнецовской и Бассейной улицами в Московском районе, начнут благоустраивать в 2020 году. В запустении прибывает территория в 35,2 гектара — уступая Московскому парку Победы в два раза, он является вторым по величине в районе.

Петербуржцы предложили свою концепцию преобразования парка. Так, в зеленой зоне хотят видеть арт-объекты, спортивные и детские площадки, зоны отдыха молодежи. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поддержал идею и пообещал, что все пожелания будут взяты за основу.

Беглов также отметил необходимость привлечения к благоустройству парка его арендатора — в 2012 году большая часть зеленой зоны, 25,3 гектара, была передана в долгосрочную аренду сроком на 49 лет. Арендатор обещал привести парк в порядок, однако на сегодняшний день работы так и не начал. «Уверен, в следующем году мы шаг за шагом начнем благоустройство парка Авиаторов. Его, как и многие другие парки города, нужно привести в порядок», — подытожил Беглов.

Парк Авиаторов был заложен в 1966 году на юго-западной части территории бывшего Корпусного аэродрома. Он имеет извилистую планировку дорожек, в центре разбит пруд, на берегу которого в 1968 году был открыт памятник военным летчикам. Основную зеленую часть парка составляют лиственные деревья, а со стороны Новоизмайловского проспекта есть аллея, засаженная елями.

В 2006 году территорию парка планировали отдать под строительство детско-юношеской теннисной школы, однако петербуржцы смогли отвоевать зеленый оазис — позже парк Авиаторов внесли в список зеленых насаждений города.

Напомним, ранее в Приморском районе благоустроили бульвар на Долгоозерной улице — на от Планерной улицы до проспекта Королева замостили дорожки, привели в порядок газоны и установили 22 садовых дивана. А еще Штаб преображения Петербурга подготовил проект благоустройства пешеходного Горсткина моста через Фонтанку, согласно которому вместо высоких неудобных ступенек появятся пандусы, на берегах переправы — тенистая зона под деревьями, а возле моста — оборудованные контейнеры для раздельного сбора мусора.