На улицах Петербурга появился цветочный стрит-арт. Это работа флориста Валерии Рассомахиной

Петербургский флорист Валерия Рассомахина создает необычный стрит-арт. Она украшает колонны и электрические щитки города цветами и растениями, оставшимися от заказов. «Ну просто цветочный Бэнкси», — реагируют на работу девушки горожане.

Всего на счету флориста три цветочных стрит-арта — «единственных в мире». По словам Валерии, создание композиций для нее является «возможность заняться свободным творчеством, где художник работает без заказчика, а чисто по вдохновению». Кроме того, энтузиазм художника с каждым разом возрастает — поэтому для последнего стрит-арта девушка использовала найденную на помойке мебель. В работах Валерии также помогает флорист Елизавета Краснова.

Напомним, ранее петербургская мастерская съедобных букетов «Очень хорошо» создала новую необычную композицию. К выходу финального сезона фантастического сериала «Игра Престолов» флористы собрали букет из сырого мяса, железных мечей и драконьих яиц (почти настоящих!). А кондитер из Петербурга Алена Фоня создает потрясающе реалистичные и необычные торты в виде мертвого голубя, пачки «Доширака», ведра курицы из KFC, тазика оливье, тарелки пельменей, а также разнообразных нецензурных слов — мы собрали фотогалерею самых неординарных из них.