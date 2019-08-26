Переехал, как Довлатов: фестиваль «День Д» будет проведен на расстоянии в несколько зданий от дома писателя на Рубинштейна, 23. Организаторам праздника придется разворачивать программу на парковке неподалеку, возле дома №28. Такое решение пришлось принять после полученного от жителей дома Довлатова отказа в площадке .

Петербуржцам были предложены две локации на выбор — Щербаков переулок, включая сквер Маневича, и парковка на Рубинштейна. С перевесом в 5% голосов победила вторая. «Владимирский пассаж», которому принадлежит территория парковки, охотно пошел навстречу организаторам фестиваля, хотя согласования и заняло какое-то время. «Сейчас договоренность с администрацией достигнута, а документы подпишем в ближайшее время», — отметила руководитель фестиваля Анастасия Принцева.

Напомним, ежегодный фестиваль памяти Довлатова и его времени «День Д — 89», который не состоялся в прошлом году, пройдет в этот раз 31 августа и 1 сентября. Главная тема мероприятия — 1989 год, время «перестройки и оптимизма» и время, когда произведения Довлатова вернулись в Россию. При этом в Москве также проведут свой «День Д». Финансирование в 2019 году на проведение фестиваля получили сразу две организации, Дом культуры Льва Лурье и московский журнал «Октябрь», что, по мнению Лурье, является «рейдерским захватом».

Ранее, в 2018 году, в Петербурге провели «Пол-День Довлатова» — тогда оригинальный фестиваль отменился из-за проблем в финансировании. А еще в апреле этого года в сквере Довлатова установили новую табличку — на ней изображены сам писатель и пес — видимо, фокстерьер Глаша. А еще памятник Сергею Довлатову установили на улице Рубинштейна 4 сентября 2016 года. Позже фигура была демонтирована, а, когда вернулась на свое законное место, была облита машинным маслом и превращена в помойку.