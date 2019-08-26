Шедевры промышленной архитектуры: 9 самых красивых заводов Петербурга

Петербург – это не только роскошные императорские дворцы, здесь можно найти архитектурные шедевры разных стилей и назначений. Составив для «Собака.ru» топ красивых и необычных дореволюционных зданий за пределами центра Петербурга, краевед и журналист, автор рассылки «Бумаги» с историями петербургских домов Алексей Шишкин не стал включать в него заводы, потому что они достойны отдельного материала. В этом списке он собрал девять выдающихся: от замка, в котором красили вагоны, до конструктивистской водонапорной башни.

Фото: @egorgar

Фото: @petersburg_in_your_hand

Фото: citywalls.ru

Фото 1930-х гг

Силовая подстанция фабрики «Красное знамя» Пионерская улица, 57 Если бы это была не подборка самых красивых петербургских заводов, а, например, топ главных архитектурных разочарований в Петербурге-Ленинграде ХХ столетия, эта постройка все равно могла в нем очутиться. На волне революционного энтузиазма и интернационализма советские власти в середине 1920-х пригласили проектировать новую текстильную фабрику звезду международного уровня немецкого архитектора-экспрессиониста Эриха Мендельсона. Мендельсон фабрику спроектировал, но построить не смог – помешали советская бюрократия и вынужденная экономия. Многостраничная переписка немецкого зодчего и отечественных партийных работников читается как роман в духе Кафки. В итоге в 1925-1926 годах по упрощенному проекту была построена только силовая подстанция «Красного знамени». Остальные корпуса возводили уже отечественные мастера, причем не первой величины, но получилось все равно красиво.

Фото: @nekolesnik

Фото: @marina.kozhevnikova

Фото: @ssaveliev

Здание внутри, фото @quire_ex, 2014 год

Солодовня завода «Новая Бавария» Петровский проспект, 9 «Новая Бавария» до революции считалась одним из главных пивных брендов страны, технологами тут работали немцы, экспортными были и рецепты. Заводская пивная с бильярдом на Петровском проспекте была популярнейшим питейным заведением Петроградской стороны. В советское время завод продолжал выпускать хмельное, теперь под брендом «Красная Бавария», а еще тут делали лимонады. По воспоминаниям жителей района, пионеров даже отправляли на завод на веселую трудовую практику – давить апельсины. Сегодня от прославленного производства осталось совсем немного: конторское здание и солодовня в глубине территории. Эта постройка в стиле модерн была возведена в 1911-1912 году по проекту архитектора Льва Серка. Уже много лет здание заброшено, в начале 2010-х его планировала реконструировать под апартаменты компания «Леонтьевский мыс». От одноименного жилого комплекса на противоположной стороне Ждановки даже хотели построить мост для улучшения транспортной доступности. Увы, дальше декларации намерений дело не пошло. Сейчас на остальной территории «Баварии» идет строительство нового жилого квартала, но срок реновации самой солодовни, которая находится в руинированном состоянии и является памятником регионального значения, перенесли на 2020 год. Эксперты считают, что денег на эту сложную реконструкцию у «Леонтьевского мыса» нет, поэтому компания ищет для здания покупателя.

Фото: @das.edelweiss



Фото @andreyzaharow

Водонапорная башня завода «Красный Гвоздильщик» 25-я линия В.О., 6а Перед революцией квартал между Косой и 25-й линиями Васильевского острова занимали строения бывшей фабрики художественной бронзы «Феликс Шопен». В XIX столетии она по заказу купцов и аристократов производила изысканные литые изделия вроде статуэток, люстр и подсвечников. К началу ХХ века знаменитое когда-то производство захирело и было ликвидировано. Продолжали работу лишь цеха по изготовлению проволоки, запущенные в 1870-х. В советский период производство возобновилось на всей площади предприятия под брутальным брендом «Красный Гвоздильщик». В 1930-1931 годах, в период Первой пятилетки по проекту архитектора Якова Чернихова был построен канатный цех с водонапорной башней, ставший визитной карточкой завода. Эффектное конструктивистское здание считается одной из вершин творчества ленинградских авангардистов 1930-х. Уникально оно еще и потому, что от Чернихова, прославленного графика и педагога, почти не осталось реальных построек. Большинство его смелых проектов были исполнены в жанре «архитектурной фантазии» и не предназначены к исполнению. Сейчас башня «Гвоздильщика» ждет приспособления к современному использованию. В апреле 2019 года ее выставили на продажу на «Авито» за 328 500 000 ₽, но удалось ли найти покупателя, неизвестно. На днях «Союз Экспертов Северо-Запада» показал, что на объекте ведется лазерное сканирование фасадов и интерьеров, это подготовительный этап реконструкции.

Фото citywalls.ru



Котельная мастерская Балтийского завода Косая линия, 16а Наверное, самый недоступный для посещения и фотографирования объект в подборке. Здание котельной мастерской Балтийского судостроительного завода расположено в глубине территории предприятия, с Косой линии можно увидеть лишь его небольшой фрагмент, да и то придется серьезно постараться. Мастерская в стиле модерн была возведена в конце 1890-х годов по проекту архитектора Висьневского и инженера Новицкого. Ее самая яркая черта – огромные окна-порталы боковых фасадов. Благодаря ним монументальный цех, в котором клепали котлы паровых машин для броненосцев царского флота, смотрится почти что теплицей. Осмотреть здание можно лишь по договоренности с администрацией «Балтийского завода» – в отличие от большинства предприятий в этом списке, он не только продолжает работу, но и сохраняет первоначальный профиль.

Петроградский механический хлебопекарный завод Малая Митрофаньевская улица, 4 Если сейчас в Петербурге бум маленьких пекарен и мода на самодельный хлеб, то в начале ХХ века все было ровно наоборот. Город требовал все больше хлеба, и небольшие частные заведения потребность эту удовлетворить не могли. В головах инженеров родилась идея производства хлеба промышленным способом, желательно максимально автоматизированным. Первой попыткой такого рода стал Петроградский механический хлебозавод, спроектированный и построенный инженерами Шмеллингом и Нагелем. Производство, запущенное в 1918 году, сильно опередило свое время. Конструкция завода оказалась слишком сложной и требующей тщательного обслуживания, невозможного в условиях ограниченных ресурсов революционного и военного периодов. В итоге в советское время завод сменил профиль – тут ремонтировали механизмы других хлебопекарных предприятий. Сегодня здесь располагается корпус бизнес-центра «Маяк». Это мрачное и впечатляющее строение – как-то так я в детстве представлял Готэм-Сити из комиксов о Бэтмене и Робине.

Бумагопрядильная мануфактура «Невка» Выборгская набережная, 49 Об истории прядильной фабрики «Невка», она же «Красная нить», можно снять неплохую драму в духе «Нефти» или «Финансиста». Основанная в 1849 купцом Иваном Ивановичем Торшиловым, она несколько десятилетий успешно росла. До тех пор, пока не пришла пора передавать производство наследнику – тоже Ивану. Торшилов-младший к бизнесу оказался не приспособлен, при нем финансовое благополучие фабрики пошатнулось. Чтобы исправить ситуацию, неудачливый купец пустился в махинации. Для начала переписал фабрику на родственника жены Дмитрия Сокова, а сам инициировал формальное банкротство. Мошенника ждал сюрприз – возвращать фабрику Соков не пожелал. Тогда Торшилов решил воспользоваться тем, что страховка на фабрику все еще была оформлена на него, и устроил на мануфактуре взрыв и поджог. Но и тут не срослось: полиция установила факт участия бывшего владельца в диверсии, и денег он не получил. Вскоре Дмитрий Соков продал полуразрушенную фабрику «Товариществу Невской ниточной мануфактуры». В 1890 году прядильня была полностью восстановлена и расширена архитектором фон Пирвицем. Английские коммерсанты, завладевшие «Невкой» в 1892, продолжили расширение. В 1911 году известный архитектор эпохи модерна Николай Васильев (автор, например, «Нового Пассажа» на Литейном, в котором квартируют «Подписные издания») добавил к фабрике еще один корпус. В глубине территории он возвел громадный ниточный цех, выполненный в виде крепостной стены с тремя башнями. Был готов и проект дальнейшей экспансии производства – согласно ему, «стена» должна была стать вдвое длиннее. Помешали воплощению проекта Первая Мировая война и революция 1917-го. После национализации весь квартал вокруг Невки «покраснел», сама она стала «Красной Нитью», соседние заводы – «Красным Маяком» и «Красной Зарей». Выбивался из общей линии только машиностроительный завод Карла Маркса.

«Хлебный город», АО «Петроградское общество товарных складов» Мельничная улица, 1. В 1907 году Давид Израилевич Мордух, один из руководителей Калашниковской хлебной биржи, начинает строить на Обводном канале первую паровую мельницу. Проект оказывается исключительно успешным – уже год спустя он находит компаньонов для запуска нового масштабного предприятия «Санкт-Петербургское общество товарных складов», которое должно было стать монополистом на рынке хранения и переработки зерна. Капитал фирмы составил 4 млн рублей, громадную по тем временам сумму (несколько миллиардов теперешних рублей). На участке рядом с первой мельницей были построены многоэтажные элеваторы, украшенные башенками на манер средневековых замков. Чтобы подчеркнуть особый масштаб и важность предприятия, его стали уважительно именовать «Хлебным городом». В 1914 году мукомольное предприятие первым в России электрифицировали. Сегодня «Хлебный город» продолжает работу под брендом «Невская мельница». Производство использует как советские корпуса в стиле конструктивизм, так и более старые здания времен Давида Мордуха.

Малярная мастерская Санкт-Петербургского вагоностроительного завода Московский проспект, 115Р Еще один замок, но на этот раз совсем крохотный – по крайней мере так кажется со стороны фасада. Небольшое на фоне обступающих его со всех сторон старинных заводских корпусов и современных жилых домов здание малярной мастерской Санкт-Петербургского вагоностроительного завода спрятано в самом конце Заставской улицы, не верьте формальному адресу по Московскому проспекту. Оно возведено в 1912-1914 годах по проекту архитектора Гирша Хононовича Розовского. Для строения с сугубо утилитарной функцией (здесь красили свежесобранные и отремонтированные вагоны перед отправкой заказчику) оно имеет удивительно праздничный вид. Такое впечатление возникает благодаря ряду треугольных световых фонарей на крыше и игривых башенок в торцах здания. В отличие от большинства зданий «Вагонмаша», судьба малярной мастерской оказалась счастливой. Ее не лишили полученного в 1999 году статуса памятника и не снесли под новую застройку. Выкупил здание строительный холдинг Glorax Group, его хотят отремонтировать под современный фудкорт – аналог Даниловского рынка в Москве. Тут же будет открыт фитнес-центр.