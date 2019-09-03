Наследники: дочь основателя «Ленты» и соучредителя Европейского университета Елизавета Жеребцова

Дочь легендарного основателя сети гипермаркетов «Лента» и фармгиганта Solopharm Олега Жеребцова Елизавета устроилась в компанию к отцу на одну из низших должностей. «Собака.ru» девушка рассказала, как на нее повлияло столкновение с больничным бытом и что такое социальная ответственность.

С января я медпредставитель в компании моего отца. Solopharm лидирует в России по производству жидких лекарств, а новейшие технологии позволяют выпускать стерильные препараты без консервантов. Я предлагаю лекарства для опорнодвигательной системы напрямую врачам. Это называется работой в полях, иметь дело нужно с хирургами-травматологами, в основном возрастными мужчинами старой закалки: тебя могут выпереть, могут нахамить. Первую неделю я ужасно волновалась, репетировала перед зеркалом и речь, и выражение лица, продумывала гардероб. Сейчас самое страшное позади, у меня сформировалась база из полусотни докторов государственных и частных клиник.

Отец не приветствовал мое желание работать в прямых продажах. Боялся, что буду дергать его дома глупыми вопросами. Но такой опыт был необходим: я человек, склонный к рефлексии, мне часто бывает неловко за себя. Некомфортные, стрессовые условия многому учат. Плюс к тому я преодолела страх перед обычными больницами — раньше меня в них трясло начиная от регистратуры. А главное, стала ценить жизнь. Мне всегда казалось, что я избалованна и не видела реальности. Глядя на больничный быт, осознаешь, сколько по-настоящему стоит все, что ты имеешь. Нет ничего плохого в дорогой вещи, если сам на нее заработал. Но важнее, если можешь пересчитать ее стоимость на цену жизненно необходимого лекарства или на зарплату медсестры.

Тренч By Malene Birger , топ Gucci , брюки J brand , босоножки Saint Laurent (все — ДЛТ)

Я поняла, что такое социальная ответственность: откупаться от совести, отправляя деньги голодающим африканским детям, — не вариант. Вместо подачек, которые все равно не изменят ситуацию, лучше спонсировать талантливых людей, давать деньги под конкретные идеи. Классно вкладывать в образование, как мой отец, который стал одним из шести учредителей Европейского университета.

Мне действительно нравятся фармацевтика и нутрицевтика. Я читаю кучу тематических блогов в «Инстаграме», чту эту идеологию, каждое утро выпиваю горсть БАДов. Думаю, благодарить за такой подход стоит мою маму. Она всегда увлекалась медициной, а когда родился мой брат-аллергик, поиск органически чистой еды и бытовой химии стал вынужденной мерой. Возможно, и папу к развитию фармы тоже подтолкнула она.

Но в дальнейшем планирую развиваться в журналистике: я студентка Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, в августе иду на стажировку в интернет-издание «Бумага».