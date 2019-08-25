В Петербурге пройдет праздничная церемония в честь 300-летия создания маяка Толбухин

В честь 300-летия со дня создания маяка Толбухин в Петербурге пройдет праздничная церемония. Об этом сообщает «Петербургский дневник», ссылаясь на пресс-службу ЗВО. Один из старейших маяков России построили по указу Петра Великого.

Кроме того, он входит в состав гидрографической службы Ленинградской военно-морской базы и обеспечивает безопасность навигации в акватории Финского залива на подходах к порту Санкт-Петербург и Кронштадту.

Первоначальное название маяка – «Котлинский». В 1736 его переименовали в «Толбухин» в честь полковника Федота Семеновича Толбухина, начальника гарнизона Кроншлота и первого коменданта Кронштадта. Он отличился при обороне Котлина во время Северной войны. Вплоть до 1807 года маяк был деревянным сооружением, но после утверждения императора Александра I «Положения о содержании маяков и штате маячной команды» стал каменным. Более того, Толбухин маяк признан «Юнеско» объектом мирового культурного наследия. В разные годы здесь проходили испытания первые отечественные проблескаторы, ветряки, радиомаяки.



