Уикенд в Петербурге с 22 по 25 августа
Спецпрограмма фестиваля Context. Diana Vishneva, фильм-победитель «Кинотавра» «Бык» в прокате, а также выставка о ленинградской культуре 1930-70-х с графикой Тырсы и фото Хармса – как провести эти выходные в городе.
21-20 августа-октября
МИСП
В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков (МИСП) открывается выставка 38 французских художников, практически не известных российскому зрителю. Экспозиция объединит более сотни произведений: живопись, скульптуру, графику, коллажи, 3D-инсталляции, а также работы, полученные в результате использования цифровых технологий и фототехник. Подробнее здесь.
21-25 августа
«Великан-Парк»
С 21 августа в Петербурге стартует фестиваль польского кино. Тема этого года — 105 лет с момента начала Первой Мировой войны, 80-летие начала Второй Мировой и 75-летие Варшавского восстания 1944 года. Откроет фестиваль лента Анджея Вайды «Канал». Кроме того, на смотре покажут картины Агнешки Смочиньской «Дочери танцпола» и «Фуга», «Камердинера» Филипа Байона, а также «7 чувств» Марека Котерского. Вход свободный — по предварительной регистрации, которая открывается за сутки до каждого показа. Подробнее здесь.
22-21 августа-откября
Мраморный дворец
Русский музей покажет 70 произведений современных российских художников из полимерных материалов: от советской скульптуры 1960-х до надувных латексных объектов Саши Фроловой, гиперреализма группы Recycle и бегущих строк медиа-художника Аристарха Чернышева.
с 22 августа
Картина дебютанта Бориса Акопова – удивительно точный слепок 1990-х: с музыкой, модой, чувством безысходности, но надеждой на новые времена. Поэтому жюри во главе с Константином Хабенским признало картину лучшей на фестивале «Кинотавр» в этом году. Антон Быков по кличке Бык только что вышел из тюрьмы и вот-вот снова в нее попадет. Но его отмазывают люди местного авторитета — у них есть для него дело: найти одного человека.
с 22 августа
Фантастический янг-эдалт фильм о девушке со сверхспособностями с Тинатин Далакишвили, Артемом Ткаченко и Риналем Мухаметовым прославился не столько съемками в Петербурге или отечественной попыткой зайти на территорию стим-панка, а иском о защите авторских прав создавшей его кинокомпании Kinodanz к блогеру BadComedian. Впрочем, закончился суд мировым соглашением.
с 22 августа
Апокалиптическая драма Кейси Аффлека по его собственному сценарию с ним же, а также юной Анной Пневски и Элизабет Мосс в главных ролях. Таинственная эпидемия уничтожила почти всех женщин на Земле. Немногих выживших помещают в бункеры. Отец скрывает ото всех пол дочери, чтобы спасти ее от изоляции.
с 22 августа
Документальный фильм Урсулы Макфарлейне о Харви Вайнштейне и скандале, изменившем мир, впервые был показан на кинофестивале «Сандэнс». Картина построена как серия интервью с обвинившими продюсера в домогательствах актрисами – Розанной Аркетт, Пас де ла Уэртой, Эрикой Розенбаум и другими.
с 22 августа
Необычный хоррор от режиссера Бертрана Бонелло – автора байопика Ива Сен-Лорана. Его действие происходит в условной парижской школе, где все ученицы – потомки героев Франции, а новенькая гаитянка Мелисса еще и внучка «зомби» – Клаудиуса Нарцисса (это, кстати, реальный человек). В «живого мертвеца» его превратил колдун вуду, но ему удалось спастись.
с 22 августа
Неоновая картина об утопичном мире будущего, где все стали набожными, а бездетная пара ждет благую весть – пытается завести ребенка. Фильм был участником «Сандэнса» и Берлинского кинофестиваля.
с 22 августа
Боевик с Джерардом Батлером, Морганом Фриманом и Джадой Пинкетт-Смит. Охранник президента США Майк Бэннинг (ангел-хранитель главы государства) пытается доказать, что не причастен к покушению на своего работодателя.
22 августа
20:00
Roof Place
Группа Оли Маркес в четверг сыграет концерт в Roof Place (Кожевенная линия, 30). Песни со старых и народно-любимых альбомов инди-коллектив исполнит в новой версии.
22 августа
21:00
Новая Голландия
В четверг на сцене во дворе «Бутылки» молодые хореографы от Константина Кейхеля до Алексея Кононова и Владимира Варнавы представят работы, специально созданные для концерта в Новой Голландии. Кульминацией вечера станет соло из балета Switch в исполнении Дианы Вишневой.
23-21 августа-сентября
Музей Анна Ахматовой в Фонтанном доме
В Музее Ахматовой покажут выставку о ленинградской культуре 1930-70-х: фотографии Хармса и графика Тырсы. Экспозиция рассказывает о практически забытом сейчас искусствоведе Всеволоде Петрове — друге поэта-обэриута и ученике Николая Пунина. Подробнее здесь.
23-24 августа
Анненкирхе
Olympic Orchestra 23 и 24 августа будет играть в Анненкирхе произведения Вивальди, Гершвина, Пьяццоллы и Сибелиуса на фоне красочных картин в технике «эбру» (это так называемся живопись на воде). Работы художницы Ольги Кауровой спроецируют на специальный экран.
23 августа
20:00
«Севкабель Порт»
В пятницу Дельфин выступит в «Севкабель Порт». Музыкант исполнит треки со своей прошлогодней пластинки «442», а также песни с готовящегося альбома, премьера которого намечена на осень.
24 августа
12:00
К юбилеям писателей-антиутопистов Замятина, Хаксли и Платонова библиотека им. Маяковского проведет специальный фестиваль. На нем можно сыграть в настольную игру по «Котловану» (спасаться от казни медведя-молотобойца, уворачиваться от доноса и постараемся не быть похороненными заживо), а также послушать анти-лекцию про «Мы» и баттл об отличиях сериала «Рассказ служанки» от литературной основы. Все события будут происходить в разных локациях. Подробности здесь
24 августа
12:00
у касс ЦПКиО
Петербургский дацан Гунзэчойнэй отметит 104-й день рождения масштабным уличным праздником. 24 августа с полудня на берегу Большой Невки (у касс ЦПКиО) будет концерт и развлекательная программа – тувинское горловое пение, японские дзен-буддийские напевы, средневековое духовное пение, китайский гуджен, современный хэнгпан и диджериду. А еще — мистерия «Театр шаманского бубна». Вход свободный.
24-25 августа
12:00
ДЛТ
В выходные 24 и 25 августа в ДЛТ пройдет большой ежегодный праздник «Скоро в школу!». В его программе – конкурсы, игры и мастер-классы от Русского музея, магазина «Подписные издания», Jazz & Musical School. Кроме того, дети смогут сразиться в турнире по пинг-понгу от журнала «Собака.ru». Вход свободный. Подробнее о празднике и школьном базаре в ДЛТ здесь.
24 августа
15:00
Новая Голландия
В субботу в Павильоне Новой Голландии вновь пройдут диалоги проекта «Открытая библиотека». В 15:00 музыкальный критик Юлия Бедерова встретится со священнослужителем Русской православной церкви Петром Мещериновым, чтобы обсудить, как писать о классической музыке. Через час издатель Елена Шубина поговорит с писателем Андреем Аствацатуровым о литературном процессе. Завершатся дискуссии беседой режиссера Александра Сокурова и директора Государственного Эрмитажа и Михаила Пиотровского о Венецианской биеннале. Вход на все мероприятия свободный.
24-25 августа
«Скороход»
В субботу и воскресенье столичный Театр.doc покажет свои постановки в Петербурге. Откроются гастроли спектаклем «Кантград», основанном на интервью первых советских переселенцев в послевоенный Кенигсберг. 25 августа петербуржцы увидят «Выйти из шкафа» — документальную историю (18+) современных российских гомосексуалов: о жизни, любви и принятия себя. После показов пройдут дискуссии. Подробнее здесь.
24-25 августа
ЦПКиО имени Кирова
В выходные в ЦПКиО пройдет фестиваль для любителей и владельцев домашних животных с отличным музыкальным лайн-апом: от «Увулы» и IOWA до Гречки и Наади. Площадка будет поделена на тематические зоны – для кошатников и собачников. Вход свободный по предварительной регистрации.
24-25 августа
Ораниенбаум
В выходные на Финском заливе (в черте Ломоносова) пройдет IX Ораниенбаумский морской фестиваль. В программе мероприятия — любительская яхтенная регата «Orange race», межклубная детская регата на швертботах, каскадерское шоу, выступления авиамоделистов и судомоделистов, а также бесплатные мастер-классы.
24 августа
18:10
«ВелесО»
В конно-драматическом театре «ВелесО» Евгения Ткачука в субботу покажут спектакль «Небо этого дня» – это неизвестные стихи Высоцкого в новом театральном формате. Поставил его актер Александринского театр Алексей Фролов, для которого это режиссерский дебют.
24 августа
19:00
Roof Place
Пародийный гангста-рэп в исполнении трех московских интеллигентов (Шило известен как художник и поэт, а Фельдман – писатель и участник арт-группы «Фенсо») выступит в субботу в Roof Place (Кожевенная линия, 30) – на крыше с видом на Финский залив.
24 августа
Манежная площадь
В субботу в Петербурге пройдет фестиваль «Мотостолица». Так, на Манежной площади можно будет увидеть старинные мотоциклы и необычные современные модели. Кроме того, в программе — пробег по улицам города с зажженными файерами. Он стартует в 21:00 от Кленовой улицы. Подробности — в паблике во «ВКонтакте».
25 августа
12:00
Площадь Искусств
В воскресенье на площади Искусств пройдет «День русской музыки». В этом году мероприятие посвящено 175-летию Николая Римского-Корсакова и 180-летию Модеста Мусоргского. С полудня будут работать тематические шатры, в которых будут петь солисты Мариинского и Михайловского театров. В 19:00 на основной сцене начнется гала-концерт — фрагменты сочинений Римского-Корсакова и Мусоргского прозвучат в исполнении симфонического оркестра «Таврический» под руководством Михаила Голикова. Вход свободный.
25 августа
14:00
«Севкабель Порт»
В воскресенье в клубе «МОРЗЕ» (в «Севкабель Порту») пройдет фестиваль еврейской культуры. В программе – выступления групп «Добраночь» и Malabi Tropical, аутентичная еда и мастер-классы.
25 августа
15:00
«Буквоед» на Невском
В воскресенье в «Буквоеде» на Невском проспекте пройдет творческая встреча с писательницей Наринэ Абгарян, автором «Манюни» и «С неба упали три яблока». Она расскажет, как создает свои книги, а также ответит на вопросы читателей. Вход свободный.
до 13 октября
Приморский парк Победы
До 13 октября в Приморском парке Победы разместили гигантские китайские фонари. Шоу действует со среды по воскресенье с 20:00 до 23:30 и создано компанией Haitian Culture на основе древних традиций и современных технологий Китая. Световые фигуры – не единственное развлечение фестиваля. В программе – выступления танцевальных коллективов, акробатов, национальных ростовых кукол и уникальные мастер-классы, а также национальный фуд-корт.
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