Уикенд в Петербурге с 22 по 25 августа

с 22 августа

«Свет моей жизни» / Light of My Life



Апокалиптическая драма Кейси Аффлека по его собственному сценарию с ним же, а также юной Анной Пневски и Элизабет Мосс в главных ролях. Таинственная эпидемия уничтожила почти всех женщин на Земле. Немногих выживших помещают в бункеры. Отец скрывает ото всех пол дочери, чтобы спасти ее от изоляции.