На Парнасе появился арт-объект об ответственности «Дверь в светлое будущее»

«Мы привыкли считать, что будущее от нас не зависит. Привыкли в своих неудачах винить других. Привыкли снимать с себя ответственность за то, что будет с нами завтра. С нами, с нашими близкими, с нашим двором, районом, городом, со страной и даже планетой! Не пора ли нам повзрослеть и взять ответственность на себя? Потому что если не мы, то никто. Потому что наше будущее — это «лежачий камень» на болоте, под который ничего хорошего само не затечет», — говорит художник.

Напомним, в конце мая на Парнасе появилась новая инсталляция «Когда-нибудь здесь будет что-нибудь» — метафоричный первый камень будущего парка на Заречной улице. Ранее Loketski создал стрит-арт «урну любви» — первая работа из серии «Раздельный сбор чувств» призвана напомнить, что «любовь не выбросишь», плачущего Цезаря в рамках работы «Красоту спасет Рим» и «Экономически невыгодную мать» — арт-объект, посвященный пожарам в Сибири.

Loketski уже использовал бетонные ограждения в качестве «исходного материала» для своих работ. Так, у мусорных контейнеров появились солонка, перечница и банка с корицей — с помощью стрит-арта художник призывает в разумному потреблению. На православную Пасху художник изобразил поздравительный стрит-арт в виде кулича, пасхи и яиц — из бетона. А недавно на Парнасе появился «Философский камень». Инсталляция посвящена принятию себя и напоминает, что «за семью горами, за семью лесами» — иллюзия, а все самое «настоящее» находится здесь и сейчас.