В конце недели в Петербург вернутся дожди

Уже к концу недели смело добавляйте в плейлист песню Аллы Пугачевой «В Петербурге сегодня дожди» — в город возвращается пасмурная погода. Без зонта можно будет обойтись только в это воскресенье, 25 августа.

По словам специалиста погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, виновником возвращения дождей в Петербург стали антициклон и фронтальные волны. Так, по информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 августа в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, местами дожди. Температура воздуха ночью от +12 до +14 градусов, днем — до +20.

По данным Гидрометцентра России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, температурные показатели до вторника, 27 августа, будут варьироваться на отметках от 20 до 23 градусов со знаком плюс. Солнце появится в городе лишь в выходные, 25 и 26 августа — ожидается безветренная погода с переменной облачностью.

Напомним, ранее синоптики Гидрометцентра России пообещали холодный август в Петербурге и на Северо-Западе — температура в первой декаде августа ожидается на 5-8 градусов ниже нормы (редкость!). Несмотря на это, месяц порадовал горожан теплой погодой — прошлые выходные преимущественно солнечными, сухими и теплыми днями с температурой воздуха в дневное время суток от 23 до 26 градусов тепла. Однако погодные казусы все-таки случались. Вечером 8 августа город снова затопило — тогда о дождях не предупреждал даже прогноз погоды. А в последний день июля Петербург установил новый температурный антирекорд — так холодно в городе не было с 1894 года.