В Петербурге завершилось благоустройство Пионерского парка

В Петербурге завершились работы по благоустройству Пионерского парка, который располагается на Бестужевской улице в Калининском районе. На площади в 10 гектаров обновили газоны и дорожки, установили садовые диваны и урны, а также отремонтировали памятную стелу и установили 10 цветочных ваз.

Работы по благоустройству велись в рамках программы «Формирование городской среды» — они начались в мае 2019 года и завершились в срок. На территории парка обновили газоны, дорожки и асфальтовую площадку на 1,3 тысяче квадратных метров, отремонтировали памятную стелу, установили 10 цветочных ваз. Также в Пионерском парке появилась современная детская площадка с искусственным покрытием, на которой установлено 15 игровых элементов.

Кроме того, врио губернатора Петербурга Александр Беглов отметил, что до конца года в парках города появятся более 40 детских площадок. В зеленых зонах, по его мнению, также необходимо организовывать зонировние — «для людей серебряного возраста, для детишек и спортивные сооружения для подростков». Одним из таких зеленых оазисов стал Пионерский парк.

Напомним, на месте пустырей и стихийных свалок в Петербурге появятся пространства для отдыха горожан. Всего в программу по благоустройству в 2019 году вошли 48 парков, садов и скверов и почти 500 дворов. Ранее эксперты заявили, что общественные пространства благоустроят Петербург и решат проблему несанкционированных свалок. На эти цели в 2019 году расходы возрастут в два раза — из городского бюджета выделено 4 миллиарда рублей. В процессе — благоустройство набережной реки Оккервиль. Новое общественное пространство представит собой зоны для прогулок и отдыха — появится даже коллективная площадка для барбекю. Кроме того, благоустройство Ивановского карьера в Петербурге завершат к сентябрю 2019 года, петербургские дизайнеры разработали концепцию благоустройства пляжей вдоль Суздальских озер, а сквер на Торжковской улице в Приморском районе открыли после капитального ремонта.