Сегодня, 20 августа, начался демонтаж западного флигеля дворца Нарышкиных-Шуваловых, расположенного на набережной реки Фонтанки, 21 — в ноябре 2013 года там официально расположился музей Фаберже. В целях расширения выставочного пространства было принято решение о демонтаже западной части, против чего с 2017 года активно выступали активисты.

Несмотря на это, петербуржцы продолжали выказывать сомнения — документ фактически давал добро на воплощение планов музея. Сегодня утром, 20 августа, начались подготовительные работы в рамках проекта — рабочие демонтировали провода, антенны, вынули их окон деревянные рамы, выбросили внутреннее содержимое флигеля. Жители соседних домов сообщили об установке на их фасадах маячков.

Члены петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры отмечают, что работы по демонтажу западного флигеля начались до завершения судебного процесса по иску градозащитников, которые с 2017 года пытаются сохранить здание. В 2018 году им удалось добиться от КГИОПа отзыва одобряющей снос экспертизы, однако позже врио губернатора Александр Беглов все же постановил приспособить здание под нужды музея — с пометкой, что работы не должны изменить предмет охраны.

В настоящий зампредседателя петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов указывает на возможное повреждение соседнего памятника — дома Форша. Ранее в ходе судебного разбирательства они уже были выявлены — без предварительного проведения капитального ремонта демонтаж был невозможен.

«Очевидно, фонд «Связь времен» решил начать демонтажные работы, не дожидаясь окончания судебных разбирательств и вступления в силу решения суда по иску градозащитников к КГИОП о признании согласования проекта незаконным. В ходе судебного процесса выяснились важные подробности, в частности подтверждено, что без предварительного проведения капитального ремонта до начала работ по демонтажу будет значительно поврежден соседний дом-памятник Дом И.Форша (Ю.Ф.Абазы), а также, что разделы проекта по теплоснабжению, предполагающие подключение к существующим теплосетям, не согласованы с жителями близлежащих домов», — говорится в сообщении.

Позже КГИОП опубликовал официальный ответ по вопросу демонтажа западного флигеля дворца Нарышкиных-Шуваловых. Согласно обращению, в июне 2019 года Куйбышевский районный суд Петербурга проектные решения, в том числе по демонтажу. По их информации, истцы не заявили ответное ходатайство, поэтому «собственник не имеет препятствий для выполнения работ по демонтажу флигеля, которые он осуществляет на основании согласованной документации и разрешения КГИОП».

Дворец Нарышкиных-Шуваловых на углу набережной реки Фонтанки, 21 и Итальянской улицы, 39 был возведен в несколько этапов. Левый флигель здания был построен в 1780-х годах Воронцовыми по проекту неизвестного архитектора. Флигель справа от старого дома пристроен в 1821-1822 годах новым владельцем участка, Дмитрием Нарышкиным — предположительно, по проекту архитектора Карла Росси. С 2006 года во дворце проходила масштабная реставрация, а в ноябре 2013-го в нем официально открылся музей Фаберже, став первым в России частным музеем федерального масштаба. Дворец является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения.