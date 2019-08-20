Начался демонтаж западного флигеля дворца Нарышкиных-Шуваловых на Фонтанке. Активисты боролись за его сохранность с 2017 года
Сегодня, 20 августа, начался демонтаж западного флигеля дворца Нарышкиных-Шуваловых, расположенного на набережной реки Фонтанки, 21 — в ноябре 2013 года там официально расположился музей Фаберже. В целях расширения выставочного пространства было принято решение о демонтаже западной части, против чего с 2017 года активно выступали активисты.
Члены петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры отмечают, что работы по демонтажу западного флигеля начались до завершения судебного процесса по иску градозащитников, которые с 2017 года пытаются сохранить здание. В 2018 году им удалось добиться от КГИОПа отзыва одобряющей снос экспертизы, однако позже врио губернатора Александр Беглов все же постановил приспособить здание под нужды музея — с пометкой, что работы не должны изменить предмет охраны.
Несмотря на это, петербуржцы продолжали выказывать сомнения — документ фактически давал добро на воплощение планов музея. Сегодня утром, 20 августа, начались подготовительные работы в рамках проекта — рабочие демонтировали провода, антенны, вынули их окон деревянные рамы, выбросили внутреннее содержимое флигеля. Жители соседних домов сообщили об установке на их фасадах маячков.
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Шуваловский дворец на Фонтанке. Фото: Википедия
В настоящий зампредседателя петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов указывает на возможное повреждение соседнего памятника — дома Форша. Ранее в ходе судебного разбирательства они уже были выявлены — без предварительного проведения капитального ремонта демонтаж был невозможен.
«Очевидно, фонд «Связь времен» решил начать демонтажные работы, не дожидаясь окончания судебных разбирательств и вступления в силу решения суда по иску градозащитников к КГИОП о признании согласования проекта незаконным. В ходе судебного процесса выяснились важные подробности, в частности подтверждено, что без предварительного проведения капитального ремонта до начала работ по демонтажу будет значительно поврежден соседний дом-памятник Дом И.Форша (Ю.Ф.Абазы), а также, что разделы проекта по теплоснабжению, предполагающие подключение к существующим теплосетям, не согласованы с жителями близлежащих домов», — говорится в сообщении.
Позже КГИОП опубликовал официальный ответ по вопросу демонтажа западного флигеля дворца Нарышкиных-Шуваловых. Согласно обращению, в июне 2019 года Куйбышевский районный суд Петербурга проектные решения, в том числе по демонтажу. По их информации, истцы не заявили ответное ходатайство, поэтому «собственник не имеет препятствий для выполнения работ по демонтажу флигеля, которые он осуществляет на основании согласованной документации и разрешения КГИОП».
Дворец Нарышкиных-Шуваловых на углу набережной реки Фонтанки, 21 и Итальянской улицы, 39 был возведен в несколько этапов. Левый флигель здания был построен в 1780-х годах Воронцовыми по проекту неизвестного архитектора. Флигель справа от старого дома пристроен в 1821-1822 годах новым владельцем участка, Дмитрием Нарышкиным — предположительно, по проекту архитектора Карла Росси. С 2006 года во дворце проходила масштабная реставрация, а в ноябре 2013-го в нем официально открылся музей Фаберже, став первым в России частным музеем федерального масштаба. Дворец является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения.
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