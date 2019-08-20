К 2020 году между Петербургом и Великим Новгородом запустят регулярный речной маршрут

К 2020 году между Петербургом и Великим Новгородом запустят регулярный речной туристический маршрут. По предварительным подсчетам, пассажиропоток по нему составит до 10 тысяч человек в год.

Возведение сети речных причалов в рамках проекта началось в 2017 году — они уже появились в Старой Ладоге, Свирьстрое, на Ореховом острове в истоке Невы и Киришах, в августе также завершилось строительство причала в поселке Дубровка Всеволжского района Ленобласти. В настоящий момент ведется работа по обустройству причала в селе Грузино Новгородской области и готовится проект последнего — в Великом Новгороде.

Открыть регулярное водное сообщение между Петербургом и Великим Новгородом планируется до 2020 года, объем инвестиций в строительство причальной сети оценивается в 1 миллиард рублей. По окончании строительства последнего причала планируется приступить к работам по возведению аналогичных пунктов швартовки вблизи города Сортавала, в населенных пунктах Лахденпохья и Хийденсельга Республики Карелия.

Напомним, Смольный намерен провести реконструкцию Морского вокзала на Васильевском острове, который использует для швартовки круизный оператор St. Peter Line. Кроме того, компания-перевозчик начала продавать сидячие места на своих маршрутах Петербург-Хельсинки-Стокгольм-Таллин (по цене автобусного маршрута!). Успевайте — Финляндия ужесточила визовые требования въезда в страну для россиян уже в сентябре этого года. Причалы на Неве могут переоборудовать для приема круизных лайнеров, а еще район Лахты также планируют связать с центром Петербурга водным пассажирским сообщением — пока ведутся переговоры, можно воспользоваться новым причалом на территории «Севкабель Порта».