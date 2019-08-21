Знакомьтесь, Матвей Алфёров – внук нобелевского лауреата работает в НИИ и занимается делами фонда Жореса Алфёрова

Внук лауреата Нобелевской премии по физике Жореса Алфёрова работает в НИИ маркетологом, создал компанию в сфере веб-дизайна и занимается делами Алфёровского фонда, основанного дедом-академиком. «Собака.ru» поговорила с Матвеем о карьере, тусовках и помощи молодым ученым.

Рубашки и джинсы Levi’s

Я занимаюсь маркетингом в московском НИИ молекулярной электроники. Сейчас НИИ разрабатывает микроэлектронные изделия — чипы для загранпаспортов нового образца и для карточек платежной системы «Мир». Над микросхемами трудятся очень особенные ребята с многолетним бэкграундом — они уже в детстве не играли на телефоне, а писали к нему игры. То, что я не совсем такой, как они, стало ясно еще в лицее ФТШ: решение задач никогда не вызывало у меня шквала эмоций. Зато, общаясь с одноклассниками, я научился понимать мышление гениев.

Папа, Иван Алфёров, занимался лесопромышленным бизнесом, и я, конечно, хотел быть как он. В Лондонском городском университете учился именно на бизнес-направлении. Родители дали мне очень много: я успел поездить по всему миру, меня полностью содержали. Но в двадцать лет уже странно ничего не делать — переход к самостоятельности получился резким, однако он был необходим.

Рубашки и джинсы Levi’s , «казаки» Saint Laurent (ДЛТ)

Как ни странно, подход «взять и просто начать» работает. Полгода назад мы с моим другом Иваном Худолеем решили основать свое дело — веб-дизайн привлек тем, что не требовал серьезных вложений. Недавно мы зарегистрировали компанию ModernIT и сформировали команду. Сначала делали простые сайты-визитки за 10–15 тысяч рублей, сейчас планируем дотянуть средний чек до 50 тысяч. По сути, моя задача — скаутинг талантливых программистов, продакшен и финансирование. Технической частью занимается партнер, он в хорошем смысле слова гик. В ноябре собираемся перевезти офис в Москву — откроем в центре города веб-бутик, небольшое помещение с секретарем и мониторами с примерами работ. По опыту других компаний, такой презентационный офис нравится взрослым дядечкам и приносит больше всего прибыли. Через полтора года собираемся выйти на оборот 150–200 миллионов рублей.

Я взял на себя поиск финансирования для Алфёровского фонда, который был создан дедом для поддержки образования и науки. На эти цели Жорес Иванович отдал половину своей Нобелевки. При его жизни фонд спонсировала «Роснефть», сейчас с этим труднее: в основном инвестиции шли под его имя. Но стипендии студентам-физикам Академического университета или гранты молодым ученым-биологам по-прежнему нужно выплачивать. Кто-то должен искать выход — так получилось, что я.

Только кажется, что заниматься тремя делами сразу сложно. По сути, приходится просто много бегать. Мои друзья стесняются своих тусовок прошлых лет и того, на что тратились. Мы начали учиться ответственности поздно, после двадцати. Теперь, когда зарабатываем сами, спускать деньги кажется полным бредом. На себя я не трачу — вот девушке недавно подарил хорошие кеды.