В «Лендоке» состоится лекция историка Льва Лурье о Блокаде Ленинграда

26 августа в пространстве открытой киностудии «Лендок» состоится лекция петербургского историка Льва Лурье о Блокаде Ленинграда — о главном мифе и том, почему важно изучать, а не спекулировать на трагедии.

1 мая 1945 года за подписью Верховного главокомандующего был выпущен указ о присвоении Ленинграду звания города-героя — с того момента, по мнению Лурье, «ведет свое начало официальный миф о блокаде». «Говоря коротко, он сводится к тому, что героические жители города, беззаветно преданные коммунистической партии, отстояли Ленинград в годы оккупации. Эта точка зрения существует и поныне. Хорошо, что во времена, когда Блокаду предлагают вспоминать театрализованной раздачей каши под бравурные марши, в городе находятся те, кто делает это по-другому», — считает историк.

Лекция Льва Лурье о Блокаде Ленинграда состоится 26 августа в 19:30 в пространстве открытой киностудии «Лендок» на набережной Крюкова канала, 12. Вход свободный по предварительной регистрации.

Напомним, «Комитет 8 сентября» во главе со Львом Лурье призвал петербуржцев участвовать в Дне памяти жертв Блокады Ленинграда — в этот день, 8 сентября 1941 года, блокадное кольцо сомкнулось вокруг города на долгих 872 дня.

«Нет ни одного города в мире, который перенес бы большую трагедию, чем ленинградская блокада. Но в отличие от Лондона, Варшавы, Дрездена мы забываем своих мертвецов. О них напоминает нам только скорбное пространство Пискаревки… День памяти жертв Блокады 8 сентября должен стать народным петербургским ритуалом, где в идеале надо помянуть всех падавших замертво на снег, умиравших в промерзших пещерах коммунальных квартир, убитых бомбами, ушедших под лед вместе с грузовиками на Дороге жизни», — говорит организатор «Комитета 8 сентября» Лев Лурье.

Кроме того, к 2021-2022 годам в Петербурге должны были построить новый музей «Оборона и блокада Ленинграда». В конкурсе на строительство победил проект «Студии 44» лауреата премии «Петербург Будущего 2018» Никиты Явейна. Однако проект строительства заморозили по поручению врио губернатора Александра Беглова. Ранее редакция «Собака.ru» записала истории тех, кто выжил в Блокаде Ленинграда, составила интерактивную карту осажденного города и вспомнила лучшие книги и фильмы об этих 900 днях.