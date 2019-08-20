Администрация Петроградского района показала, какой станет пешеходная зона на Большом проспекте

На Большом проспекте Петроградской стороны проводится масштабная реконструкция пешеходной зоны. В ходе работ расширили тротуары, модернизировали систему ливневых канализаций и установили гидроизоляцию. Администрация Петроградского района показала, как будут выглядеть тротуары уже в сентябре.

Ширина пешеходных тротуаров до реконструкции составляла от 2,9 до 3,2 метров на разных участках — в ходе работ его расширили на 50-80 сантиметров. Модернизации также подвергли систему ливневых канализаций. Тротуарную плитку клали под небольшим наклоном для того, чтобы вода по ней стекала прямо в колодцы — по словам экспертов, достаточно будет одной прочистки в год для исправного функционирования системы.

Кроме того, по всему периметру Большого проспекта появятся невысокие ограждения, какие сейчас стоят на Невском проспекте — их установят для безопасности пешеходов. Люки ливневой канализации также оградят решетками, которые будут закрывать стоки на одном уровне с тротуаром.