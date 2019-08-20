Администрация Петроградского района показала, какой станет пешеходная зона на Большом проспекте
На Большом проспекте Петроградской стороны проводится масштабная реконструкция пешеходной зоны. В ходе работ расширили тротуары, модернизировали систему ливневых канализаций и установили гидроизоляцию. Администрация Петроградского района показала, как будут выглядеть тротуары уже в сентябре.
Ширина пешеходных тротуаров до реконструкции составляла от 2,9 до 3,2 метров на разных участках — в ходе работ его расширили на 50-80 сантиметров. Модернизации также подвергли систему ливневых канализаций. Тротуарную плитку клали под небольшим наклоном для того, чтобы вода по ней стекала прямо в колодцы — по словам экспертов, достаточно будет одной прочистки в год для исправного функционирования системы.
Кроме того, по всему периметру Большого проспекта появятся невысокие ограждения, какие сейчас стоят на Невском проспекте — их установят для безопасности пешеходов. Люки ливневой канализации также оградят решетками, которые будут закрывать стоки на одном уровне с тротуаром.
«Заглубленные на уровне дорожного покрытия и «утопленные» по отношению к тротуару они, тем не менее, не украдут ни одного квадратного сантиметра пространства у пешеходов за счет съемных решеток. Люки превращаются, превращаются люки… в непрерывную пешеходную зону!», — пишут представители Администрации района в официальном сообществе.
Плановый срок окончания работ приходится на сентябрь 2019 года. «Уже осенью магистраль предстанет в своем новом облике. По задумке проектировщиков, главную роль на ней после реконструкции отдадут пешеходам. Проспект получит новые широкие тротуары, обновятся фасады и освещение. Соответственно, автомобилистам придется чуть-чуть потесниться», — констатируют в Администрации.
Напомним, на проспекте Добролюбова на Петроградской стороне также ведется ремонт тротуаров — по словам горожан, кладут плитку «как в Москве». Петербуржцы указывают на уничтожение деревьев и подъем уровня тротуара — они боятся, что подвалы будет затапливать во время сильного дождя и обильного снегопада.
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