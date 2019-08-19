«В целях предотвращения аварийной ситуации»: в Смольном объяснили разрушение лицевого корпуса дома Крутикова

В жилищном комитете Смольного объяснили разрушение лицевого корпуса доходного дома купца Крутикова на 11-ой Красноармейской, 7 . По словам представителей комитета, демонтаж, не входящий в утвержденный план, был необходим «в целях предотвращения аварийной ситуации».

Значительное разрушение кирпичной кладки на первом этаже лицевой части доходного дома было выявлено 14 августа — в целях предотвращения возможной аварийной ситуации было принято решение о разборке части стены до момента ликвидации разрушений. «Учитывая, что аварийная часть находилась в самой нижней части стены на уровне первого этажа, необходимо было также разобрать часть стены на верхних этажах, чтобы исключить обрушение. Выполнен минимальный объем разборки, необходимый для устранения аварийности», — сообщают в комитете.

Сейчас работы по разборке части стены полностью завершены и ведется вывоз строительного мусора, позже приступят к строительно-монтажным работам по капитальному ремонту здания. Завершить реставрацию планируется во втором квартале 2021 года — к этому времени восстановят утраченные в советское время элементы фасада, обрамления оконных проемов. «Кстати, восстановить историческую справедливость удалось с помощью общественных деятелей и активистов, которые обнаружили дореволюционные фотографии объекта, доказывающие его первоначальный архитектурный облик», — добавляют в Смольном.

Доходный дом купца Крутикова на 11-ой Красноармейской, 7 был возведен в 1877 году по проекту архитектора Василия Розинского в стиле эклектика. В 2007 году здание признали аварийным, а в 2015 году — включили в программу «Молодежи — доступное жилье», после проведения капитального ремонта в рамках которой 85 молодым семьям выделят квартиры.