Председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров выступил против идеи оградить Невской проспект забором, на необходимость появления которого в целях безопасности указывают в ГИБДД. По его мнению, ограждение существенно изменит облик главной транспортной артерии Петербурга.

С просьбой выступить против установки забора на Невском проспекте «в случае, если данный вопрос будет обсуждаться исполнительными органами государственной власти», обратился общественный и политический деятель Михаил Амосов. В полученном ответе указывается на невозможность появления ограждения, так как это «повлечет за собой изменение исторически сложившегося объемно-пространственного и планировочного решения Невского проспекта».

«Невский проспект с его лицевой застройкой относится к исторически ценным градоформирующим объектам, входит в перечень композиционно завершенных открытых городских пространств, где охраняются объемно-пространственная композиция, габариты зданий, архитектурное решение фасадов, система озеленения и благоустройства, памятники монументального искусства», — говорится в ответе Макарова.

Напомним, ранее в ГИБДД по Санкт-Петербургу выявили 7 перекрестков, расположенных на Невском проспекте, на которых дорожно-транспортные происшествия с участием автомобилей и пешеходов случаются чаще всего. По мнению сотрудников ведомства, сократить количество аварий поможет «установка пешеходных ограждений, отвечающим требованиям безопасности дорожного движения».

Против появления ограждения выступила депутат ЗакСа Петербурга Надежда Тихонова. По ее мнению, металлические ограждения не только неэффективны, так как автомобиль на большой скорости способен его снести, но и «изуродуют город». Отреагировал на намерения ГИБДД блогер и урбанист Илья Варламов, сравнив огражденный Невской проспект со скоростным шоссе, по которому «грех будет не притопить».