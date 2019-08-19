Такое решение было принято врио губернатором Александром Бегловым для того, чтобы защитить парк «Малиновка» от застройки. В 2011 году Смольный выдвинул постановление о выделении участка для возведения храма в Малиновке — тогда депутатам и активистам удалось добиться отмены решения и сохранить парк. Однако позже многие петербуржцы выдвинули опасения, что парк все равно могут застроить.

«То, что отменили 332-ое постановление — безусловно, очень хорошая новость, но радость омрачается тем, что именно эту территорию, когда принимали Генплан, перевели в зону деловой застройки — а это открытые ворота для других застройщиков. Поэтому защитники будут следить за судьбой парка — важно сохранить зеленую зону хотя бы до 2018 года — когда будет приниматься новый Генплан», — сказала тогда «Собака.ru» защитница парка Елена Березина.

Сегодня, 19 августа, в адрес петербургского Законодательного Собрания будет направлена законодательная инициатива по внесению парка в охранный список «О зеленых насаждениях общего пользования» — спустя 4 года после принятия аналогичного решения. «Петербуржцам нужен комфортный город. И ваши усилия по благоустройству парка — доказательство того, что мы двигаемся в правильном направлении», — сказал Беглов, добавив, что провел переговоры с отцом Петром Мухиным о подборе для строительства храма «участка, который устроит всех жителей района».

Напомним, в конце февраля Законодательное собрание Петербурга включило парк в устье реки Смоленки на Васильевском острове в список зеленых насаждений города. Активисты отвоевывали его у застройщиков несколько лет — выходили на пикеты против застройки территории парка, направляли коллективные письма и требовали внести парк в данный список.

В начале мая стало известно, что администрация Санкт-Петербурга не собирается расторгать договор аренды территории парка и отменять договоренности с застройщиками, планирующими размещение апарт-отелей. Однако позже суд удовлетворил требования активистов, которые заявляли о необходимости признать незаконными разрешения на строительство гостиничного проекта. Позже Смольный все-таки расторг договор с застройщиком парка на набережной реки Смоленки.