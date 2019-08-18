Теплой погоде в Петербурге – быть! В понедельник ожидается до плюс 23 градусов

Синоптики из Северо-Западного Гидрометцентра обещают, что начало недели пройдет без особых осадков – в Петербурге будет до плюс 23 градусов днём и около 12 ночью, пишет «Фонтанка.ру».

Похолодание возможно лишь ближе к Ленобласти – до 9 градусов. Дожди если и начнутся, то ближе к вечеру и продлятся недолго. В следующие два дня, 20 и 21 августа, изменения будут незначительными – ни штормов, ни ливней ожидать не стоит.



