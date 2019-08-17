Фоторепортаж: в Парке 300-летия прошло шоу «Заплыв»

В эту субботу петербуржцы соревновались на фестивале самодельных плавательных средств «Заплыв», проходивший в акватории Финского залива. Так, участники соорудили пожарную машину, «Титаник» и даже динозавра! Однако креативного «корабля» для победы в водном состязании было недостаточно: плавсредство должно было пройти проверку на прочность и преодолеть дистанцию в 100 метров. Мы собрали подборку фотографий с самыми интересными сооружениями.

Напомним, что совсем недавно в Петербурге прошел заплыв вокруг Петропавловской крепости. Спортсмены проплыли от Заячьего острова по Неве через Кронверкский пролив до пляжа Петропавловской крепости, преодолев две дистанции — «Крепость» в 2,3 км и «Двойная крепость» длинною в 4,6 км. А 15 августа у стен Петропавловской крепости стартовала Парусная регата СПбГУ. Молодые яхтсмены из университетов Китая, Великобритании, Беларуси, Германии, Литвы, Австрии и Нидерландов встретятся с участниками 20 российских команд по яхтенному спорту.

