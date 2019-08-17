Фоторепортаж: в Парке 300-летия прошло шоу «Заплыв»
В эту субботу петербуржцы соревновались на фестивале самодельных плавательных средств «Заплыв», проходивший в акватории Финского залива. Так, участники соорудили пожарную машину, «Титаник» и даже динозавра! Однако креативного «корабля» для победы в водном состязании было недостаточно: плавсредство должно было пройти проверку на прочность и преодолеть дистанцию в 100 метров. Мы собрали подборку фотографий с самыми интересными сооружениями.
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ВНИМАНИЕ❗Шоу "потешных" самодельных плавательных конструкций "ЗАПЛЫВ-2019" состоялся 🤗 спасибо большое всем участникам, за их смелость креатив и заряд энергии. Браво 👏 организаторам- это было здорово. Во время конкурсной части команды заплыва поочередно преодолевают 100-метровую водную дистанцию на плавательных конструкциях, сделанных своими руками, передвигаемые только механическим способом. Согласно легенде организаторов шоу, заплыв самодельных судов возрождает традицию «потешной флотилии» Петра I. В мае 1692 года на Плещеевом озере у села Веськово были спущены на воду первые «потешные» суда, на которых юный царь Петр I учился основам судостроения и судовождения. Позже весь «потешный флот» сгорел, остался лишь один ботик. #шоузаплыв2019 #шоузаплыв
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«Потешные» плавательные конструкции прошли 100-метровку в акватории Финского залива. Петербуржцы проявили свои творческие способности в декоре транспортных средств. Традиция проведения «потешного» заплыва идет еще от Петра I, который любил веселиться и не только наладил в России морское дело, но еще и устраивал так называемые «потешные флотилии» в Подмосковье. Некоторые историки даже называют их предтечей российского флота, поскольку они не просто смешили двор и обывателей, но также служили учебным пособием. Теперь требования к судам следующие: 🌿быть сделанным из экологически чистых материалов; 🚣🏻♂️быть движимыми исключительно силами экипажа, никаких моторов; 📏 размеры не менее трех метров в длину и двух в ширину; 🤹🏻♀️быть яркой и оригинальной, иначе в чем, собственно, смысл; 👨👩👧👦в экипаже может состоять от одного до пяти человек. Не успели на шоу? Делимся кадрами. #шоузаплыв #потешнаяфлотилия
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ЧП!! 😂 Крейсер Аврора чуть было не пошел ко дну, в результате подрыва ракеты, но доблестный капитан вовремя пришел на помощь юнге 😆👍#шоузаплыв #потешнаяфлотилия #drones #aerial #dji #dronestagram #djiglobal #dronefly #fpv #fpvlife #dronelife #sunset #djicreator #dronevideos #beautiful #nature #natgeoru #natgeotravel #rus_places #spb_guide #kudagospb
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Команда Пожарные. Самые крутые! Народное шоу "потешных" плавательных кострукций "Заплыв". г.Санкт-Петербург, парк "300-летия Санкт-Петербурга" #Russia#sainpetersburg#Россия#санктпетербург#спб#show#народноешоузаплыв#заплыв2019#шоузаплыв#потешнаяфлотилия#funnyflotilla#showswim
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Команда Мадагаскар. Народное шоу "потешных" плавательных кострукций "Заплыв". г.Санкт-Петербург, парк "300-летия Санкт-Петербурга" #Russia#sainpetersburg#Россия#санктпетербург#спб#show#народноешоузаплыв#заплыв2019#шоузаплыв#потешнаяфлотилия#funnyflotilla#showswim
Напомним, что совсем недавно в Петербурге прошел заплыв вокруг Петропавловской крепости. Спортсмены проплыли от Заячьего острова по Неве через Кронверкский пролив до пляжа Петропавловской крепости, преодолев две дистанции — «Крепость» в 2,3 км и «Двойная крепость» длинною в 4,6 км. А 15 августа у стен Петропавловской крепости стартовала Парусная регата СПбГУ. Молодые яхтсмены из университетов Китая, Великобритании, Беларуси, Германии, Литвы, Австрии и Нидерландов встретятся с участниками 20 российских команд по яхтенному спорту.
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