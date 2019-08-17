В Петербурге пройдет эко-фестиваль «Знак Равенства» – с выступлениями Беллы Раппопорт, Саши Казанцевой и Лели Нордик

В следующие выходные, 24 и 25 августа, во второй раз пройдет фестиваль «Знак Равенства» в творческом кластере Artplay. Он посвящен экологии, социальной справедливости и веганству. Целых два дня посетители будут слушать лекции об экологичном образе жизни, феминизме и психологии, пробовать веганский стрит фуд и танцевать под музыку локальных независимых групп!

Фото: сообщество "Знак равенства"

Хедлайнерами «Знака равенства» станут Белла Рапопорт и Кристина Яшина, которые устроят дискуссию о полиамории; Леля Нордик, активистка и феминистка, DJ и художница, расскажет о феминистских инициатив в России; секс-активистка Саша Казанцева выступит с лекцией о том, как рефлексия сексуальности меняет общество. Среди музыкальных исполнителей – «акульи слезы», «Рука Дочери», Sonic Death, Blankenberge, karla homolka, ZIMA NOIR и другие. Помимо этого, впервые на фестивале появится Ника Водвуд – она сыграет сет-лист любимых попсовых песен на укулеле.

DJ, художница и активистка Лёля Нордик – о домашнем насилии, критике капитализма и российской молодежи