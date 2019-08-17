Музей Достоевского расширится, при этом сохранив Кузнечный сквер
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил найти возможность расширить выставочные площади музея Ф.М. Достоевского без уничтожения Кузнечного сквера, который петербуржцы хотели сохранить. Об этом сообщается в пресс-службе Смольного.
Ранее власти планировали построить новое пятиэтажное здание на незастроенном участке в Кузнечном переулке – он примыкает к основному зданию музея. Поводом для этого послужил 200-летний юбилей со дня рождения писателя. В новом музейном пространстве собираются сделать вход, удобный для людей с ограниченными возможностями, театральный зал-трансформер, открытую террасу на крыше и многое другое.
Сейчас музей Ф.М. Достоевского занимает помещения площадью 1,4 тыс. кв. м, включая мемориальную квартиру – 130,2 кв. м, как отмечается в пресс-службе Смольного. Кроме того, он располагается в жилом доме, что усложняет работу музея. Его развитию и «соответствию всем современным требованиям музейного дела» мешает также нехватка дополнительного места – размером не менее чем 1,5 тыс. кв. м.
О намерении реконструировать, расширить и сделать культурно-просветительским центром к 200-летнему юбилею писателя, который будет отмечаться в 2021 году, стало известно еще в 2016 году. Активисты проводили одиночные пикеты и выстраивались в «живой щит», защищая сквер на Кузнечном переулке от застройки. Художники также выступили против застройки сквера — петербургский уличный художник Леша Бурстон создал граффити против застройки сквера в Кузнечном переулке. Он изобразил «Дерево желаний» на фасаде одного из домов, обрамляющих сквер. «Власти уже какой год позволяют застраивать зеленые оазисы Петербурга, и нет сомнений в том, что за уничтожением зеленых площадей кроется не менее зеленая выгода для застройщиков и тех, кто дает им «добро» на это», — рассказал художник. 6 мая в Смольном назвали недопустимой постройку музея Достоевского на месте сквера в Кузнечном переулке. Подробнее о данном конфликте можете прочитать в этом материале, где мы разбираемся в том, с чего все началось, почему местные жители выступают против застройки и что об этом думают представители власти.
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