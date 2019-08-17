Музей Достоевского расширится, при этом сохранив Кузнечный сквер

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил найти возможность расширить выставочные площади музея Ф.М. Достоевского без уничтожения Кузнечного сквера, который петербуржцы хотели сохранить. Об этом сообщается в пресс-службе Смольного.





Ранее власти планировали построить новое пятиэтажное здание на незастроенном участке в Кузнечном переулке – он примыкает к основному зданию музея. Поводом для этого послужил 200-летний юбилей со дня рождения писателя. В новом музейном пространстве собираются сделать вход, удобный для людей с ограниченными возможностями, театральный зал-трансформер, открытую террасу на крыше и многое другое.