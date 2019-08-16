Двор дома №13 по переулку Пирогова частично лишился своей уникальности. Более 20 лет там росла виноградная лоза, которая покрыла собой стену высотой в четыре этажа. Однако сегодня судьбу растения решили коммунальные службы — и начали вырубку.

Лоза являлась местной достопримечательностью — на нее приходили туристы, живой стеной гордились жильцы ближайших парадных. Виноградный плющ даже стал кинозвездой — послужил фоном для съемок культового сериала 90-х «Улицы разбитых фонарей» (роль второго плана!). Все это не помешало коммунальным службам начать вырубку, о чем сегодня «Фонтанке» сообщили петербуржцы.

В марте подобная участь настигла 40-летние лианы, ползущие по стене дома №18 на Измайловском проспекте. Как сообщили тогда в ЖКС № 1 Адмиралтейского района, растение начало расти в опасной близости к газопроводу низкого давления. Плющ много раз пытались спасти от вырубки, однако просьбы не помогли — управляющим дома выписали штраф за отсрочку и приказ расчистить стену.