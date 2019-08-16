Ведущий специалист метеорологической службы «Фобос» Михаил Леус рассказал, какие погодные условия стоит ожидать петербуржцам на этих выходных. По его словам, Петербург находится на гребне антициклона — облаков над городом станет все меньше, а столбик термометра не опустится ниже отметки в +20 градусов.

Грядущие выходные порадуют петербуржцев преимущественно солнечными, сухими и теплыми днями с температурой воздуха в дневное время суток от 23 до 26 градусов тепла. Этот показатель выше климатической нормы, допустимой в преддверии календарной осени — она составляет лишь около +20 градусов. Без осадков пройдут также 24 и 25 августа с аналогичной отметкой на термометре.

Все дождевые тучи направились в Москву — по словам Леуса, столица сегодня «на северной периферии циклона». «В Москве погода предстоящих выходных, в отличии от Питера, менее комфортна. И в субботу, и в воскресенье возможны дожди, временами с грозами. А температурный фон будет ниже нормы. Днем воздух не прогреется выше +18...+20. А вот с началом трудовой недели прояснится и потеплеет до +23...+26... только вот зачем?», — пишет синоптик.

Напомним, ранее на шпиле Лахта Центра установили метеостанцию для наблюдения за погодой. Небольшой автоматизированный метеоролог будет вести наблюдение за различными параметрами окружающей среды — температурой, влажностью, направлением и скоростью ветра.