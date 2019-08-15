Музей «Царское село» получит 1 миллиард рублей на реставрацию Александровского дворца

Государственный музей-заповедник «Царское село» до конца 2019 года получит более 1 миллиарда рублей из федерального бюджета на реставрацию Александровского дворца. Ранее в рамках проекта по восстановлению комплекса были выполнены подготовительные работы, усиление фундаментов, реконструкция инженерных систем и оборудования.

Сметная стоимость проекта реставрации составляет почти 3 миллиарда рублей — из них в период с 2010 по 2018 годы из федерального бюджета было выделено 830 миллионов по программе «Культура России», еще 389 миллионов вложил сам музей-заповедник. В этом году общий объем инвестиций составит 1,03 миллиарда рублей, еще 746 миллионов вновь будут добавлены администрацией «Царского села».

После получения финансирования продолжится комплексная реставрация Александровского дворца. Ранее в рамках проекта по восстановлению были выполнены подготовительные работы, усиление и гидроизоляция фундаментов, реконструкция инженерных систем и оборудования. На последнем этапе выполняется реставрация исторических интерьеров, оборудование залов для экспозиции и служебных помещений.

Александровский дворец, один из императорских дворцов Царского села, был возведен в 1792-1796 годах в стиле палладианского классицизма по распоряжению императрицы Екатерины II в подарок к бракосочетанию ее внука, князя Александра Павловича. Архитектурный проект дворца был разработан Джакомо Кваренги. Александровский дворец также был первым и последним дворцом Николая II — в этой резиденции он находился вплоть до выезда в ссылку в Тобольск летом 1917 года.