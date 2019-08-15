В Петербурге пройдет экологическая выставка-викторина «О, да, вторсырье!»

Так, с 2 по 18 сентября в пространстве лофт-проекта «Этажи» на Лиговском проспекте, 74 откроется выставка плакатов на тему раздельного сбора отходов и арт-объектов, созданных из мусора. В рамках проекта также запланированы лекции от эко-активистов и командные викторины для детей. С 19 по 29 сентября мероприятие можно будет посетить в центре дизайна Artplay на Красногвардейской площади, 3.

«Благодаря проекту мы хотим показать жителям Петербурга, в большей степени детям и молодежи, что уже настал тот момент, когда пора задуматься о наших отходах. Сколько мусора производит каждый из нас, куда он попадает после мусорного ведра, что происходит с ним на свалках, что такое переработка, зачем она нужна и как начать разделять отходы уже сегодня», — говорят организаторы эко-выставки, активисты проекта «Мусора.Больше.Нет».

Вход на выставку бесплатный по предварительной регистрации.

Общественная петербургская организация «Мусора.Больше.Нет» существует с 2010 года. Главная цель — развитие экологической культуры через просвещение, проведение экологических акций по уборке мусора и посадке деревьев. Каждую четвертую субботу месяца эко-активисты устаивают «субботники», а также организовывают акции по обмену и дарению вещей, сбору пластиковых крышек в целях благотворительности и другие мероприятия.