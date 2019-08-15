С Банковского моста начали пропадать позолоченные украшения
С ограждения Банковского моста, соединяющего два берега канала Грибоедова, начали пропадать декоративные украшения в виде позолоченных шариков. Как полагают эксперты, для того, чтобы снять декор, поработать «голыми руками» не получится — они посажены на шуруп и зафиксированы с помощью клея.
Как рассказали «Фонтанке» сотрудники ведомства, «голыми руками» снять позолоченные украшения на перилах не так и просто — шарики посажены на шурупы и зафиксированы с помощью клея. Чтобы получить «сувенир», вандалы предположительно воспользовались строительными инструментами. Что касается позолоты, в рамках гарантийных обязательств подрядчик разрабатывает новую технологию нанесения покрытия.
Профессиональные реставраторы также раскритиковали работы — по их мнению, шарики позолотили в последний момент, «чтобы было хоть что-то красивое в такое работе». «Это надо было додуматься золотить элементы поручня, где все берутся руками, и после этого обвинять петербуржцев и гостей города в вандализме. Это просто хамство», — заявил художник-реставратор Кузьма Одинцов.
-
Фото: @intinka
Банковский мост соединяет Казанский и Спасский острова. Это один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов в Петербурге (наряду с Львиным и Почтамтским). Переправа находится под охраной КГИОП. Его длина — 8 метров, ширина — 3,1 метра. Построен в 1825–1826 годах по проекту инженера Треттера. В 1828–1830 годах назывался Цепным, а в 1830 году, когда было построено здание банка, его переименовали в Банковский.
Особую известность мосту принесли угловые скульптуры крылатых львов работы скульптора Соколова. Мифические крылатые львы, изображения которых ранее встречались только в отделке мебели и архитектурных деталях, впервые были отлиты в огромных размерах и украсили улицу. Фигуры выполнены из чугуна на Александровском чугунолитейном заводе, крылья вычеканены из листовой меди и покрыты сусальным золотом.
Напомним, в начале октября 2018 года Банковский мост полностью разобрали — тогда во время работ по реконструкции от переправы остались только пьедесталы на одной стороне. 25 апреля пролет Банковского моста вернули на место — но тогда еще без грифонов. 15 мая на переправу установили первых два грифона, а официальное открытие обновленного Банковского моста состоялось 19 июня.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.