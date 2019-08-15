С Банковского моста начали пропадать позолоченные украшения

С ограждения Банковского моста, соединяющего два берега канала Грибоедова, начали пропадать декоративные украшения в виде позолоченных шариков. Как полагают эксперты, для того, чтобы снять декор, поработать «голыми руками» не получится — они посажены на шуруп и зафиксированы с помощью клея.

Как рассказали «Фонтанке» сотрудники ведомства, «голыми руками» снять позолоченные украшения на перилах не так и просто — шарики посажены на шурупы и зафиксированы с помощью клея. Чтобы получить «сувенир», вандалы предположительно воспользовались строительными инструментами. Что касается позолоты, в рамках гарантийных обязательств подрядчик разрабатывает новую технологию нанесения покрытия.

Профессиональные реставраторы также раскритиковали работы — по их мнению, шарики позолотили в последний момент, «чтобы было хоть что-то красивое в такое работе». «Это надо было додуматься золотить элементы поручня, где все берутся руками, и после этого обвинять петербуржцев и гостей города в вандализме. Это просто хамство», — заявил художник-реставратор Кузьма Одинцов.