Петербургский метрополитен упростил правила проверки бесхозных предметов для предотвращения длительных закрытий станций
Петербургский метрополитен упростил правила проверки бесхозных предметов. Теперь степени опасности оставленных без присмотра вещей сотрудники подземки определяют самостоятельно, что сделало возможным не закрывать станции на длительное время.
О внутренних изменениях в метрополитене Петербурга пишет «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Так, администрация подземки отказалась от инструкций, предусматривающих обязательное закрытие станции на проверку в случае обнаружения любого бесхозного предмета, степень опасности которого не удавалось определить визуально.
Теперь сотрудники метрополитена будут самостоятельно определять, опасен предмет или нет, по следующей схеме. Информация о бесхозном предмете поступит к руководителю дежурной смены. Он проанализирует данные и подключит к работе ситуационный центр и, в случае необходимости, другие службы. Отмечается, что руководитель также сможет посмотреть, каким образом подозрительный предмет оказался на станции и что с ним происходило до обнаружения — с помощью камер видеонаблюдения.
В том случае, если сотрудники службы безопасности метрополитена и полицейские сочтут ситуацию с бесхозным предметом рискованной, станцию все-таки закроют, а на место вызовут сотрудников Росгвардии. Отмечается, что за последние два месяца подобный случай был зафиксирован единожды.
Напомним, в ноябре 2018 года в Петербурге завершили первый этап создания интеллектуальной системы обработки данных с городских видеокамер. «Умная» система фиксирует лица и программирует биометрические модели, сравнивая полученное изображение с базами данных из различных источников.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.