Петербургский метрополитен упростил правила проверки бесхозных предметов. Теперь степени опасности оставленных без присмотра вещей сотрудники подземки определяют самостоятельно, что сделало возможным не закрывать станции на длительное время.

О внутренних изменениях в метрополитене Петербурга пишет «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Так, администрация подземки отказалась от инструкций, предусматривающих обязательное закрытие станции на проверку в случае обнаружения любого бесхозного предмета, степень опасности которого не удавалось определить визуально.

Теперь сотрудники метрополитена будут самостоятельно определять, опасен предмет или нет, по следующей схеме. Информация о бесхозном предмете поступит к руководителю дежурной смены. Он проанализирует данные и подключит к работе ситуационный центр и, в случае необходимости, другие службы. Отмечается, что руководитель также сможет посмотреть, каким образом подозрительный предмет оказался на станции и что с ним происходило до обнаружения — с помощью камер видеонаблюдения.

В том случае, если сотрудники службы безопасности метрополитена и полицейские сочтут ситуацию с бесхозным предметом рискованной, станцию все-таки закроют, а на место вызовут сотрудников Росгвардии. Отмечается, что за последние два месяца подобный случай был зафиксирован единожды.

Напомним, в ноябре 2018 года в Петербурге завершили первый этап создания интеллектуальной системы обработки данных с городских видеокамер. «Умная» система фиксирует лица и программирует биометрические модели, сравнивая полученное изображение с базами данных из различных источников.