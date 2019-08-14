Более 400 петербуржцев вышли на митинг против застройки Муринского парка

Вечером 13 августа более 400 петербуржцев вышли на согласованный митинг против застройки Муринского парка. Горожане пришли с транспарантами: «Парку «нет», но вы держитесь?», «Оставьте нам Муринский парк», «Я хочу в парке гулять, а не во дворе. Оставьте мне деревья!» и другими.

Уже к 19:40 на углу Гражданского и Луначарского проспектов, у входа в Муринский парк, собрались сотни человек. Согласно официальным данным организаторов акции, всего митинг посетили более 400 петербуржцев, однако некоторые участники говорят о цифре в 600-800. «Сегодня был день рекордов по массовости: количество митингующих в кульминационные моменты доходило, наверное, до 600-800 человек (на глазок), а число участников группы «За сохранение Муринского парка» превысило 3000! Вывод очень прост: недовольство планируемой стройкой в Муринском парке среди жителей района стремительно нарастает», — пишут горожане.

На территории Муринского парка планируется возведение спортивного комплекса от компании «Анна Нова». На участке в 1,8 гектаров планируют построить крытый стадион для пляжного футбола, два зала для игры в мини-футбол и раздевалки для спортсменов. Против активно выступают петербуржцы и градозащитники, которые также выступили истцами в новом судебном иске об отмене разрешения на строительство.