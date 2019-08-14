Более 400 петербуржцев вышли на митинг против застройки Муринского парка
Вечером 13 августа более 400 петербуржцев вышли на согласованный митинг против застройки Муринского парка. Горожане пришли с транспарантами: «Парку «нет», но вы держитесь?», «Оставьте нам Муринский парк», «Я хочу в парке гулять, а не во дворе. Оставьте мне деревья!» и другими.
Уже к 19:40 на углу Гражданского и Луначарского проспектов, у входа в Муринский парк, собрались сотни человек. Согласно официальным данным организаторов акции, всего митинг посетили более 400 петербуржцев, однако некоторые участники говорят о цифре в 600-800. «Сегодня был день рекордов по массовости: количество митингующих в кульминационные моменты доходило, наверное, до 600-800 человек (на глазок), а число участников группы «За сохранение Муринского парка» превысило 3000! Вывод очень прост: недовольство планируемой стройкой в Муринском парке среди жителей района стремительно нарастает», — пишут горожане.
На территории Муринского парка планируется возведение спортивного комплекса от компании «Анна Нова». На участке в 1,8 гектаров планируют построить крытый стадион для пляжного футбола, два зала для игры в мини-футбол и раздевалки для спортсменов. Против активно выступают петербуржцы и градозащитники, которые также выступили истцами в новом судебном иске об отмене разрешения на строительство.
Напомним, в 2008 году компания «Анна Нова» начала возводить в Муринском парке спортивный комплекс — спустя 10 лет, в 2018-ом, Смольный выделил еще почти 2 гектара земли для строительство второго корпуса. Основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, депутат ЗакСа Борис Вишневский и режиссер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко вместе с петербуржцами вставали в «Живой щит» против строительства нового комплекса.
Однако 11 июля петербургские активисты сообщили о начале вырубки деревьев в Муринском парке. В первую очередь начали избавляться от вязов — всего в порубочном билете указаны 171 дерево и 21 кустарник, которые стоят на пути строительства. Позже врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости согласования проекта застройки с петербуржцами. Позже защитники Муринского парка подали исковое судебное заявление с требованием обжаловать решение о застройке зеленой зоны. В настоящее время суд приостановил действие разрешения на строительство — до вступления в законную силу решения по иску петербургских активистов, предвариетльное заседание по которому назначено на 26 августа.
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