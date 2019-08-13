«Водоканал» предупредил петербуржцев о возможных подтоплениях на этой неделе. Ведомство готово к устранению проблемы — так, в период с 12 по 15 августа для этих целей выделены до 30 дополнительных аварийных бригад.

На особом контроле «Водоканала» Парашютная улица, Светлановская и Кронштадтская площади — именно там во время сильного ливня утром 9 июля канализация не справлялась с потоком хлынувшей воды. Вечером того же дня началась модернизация системы водоотведения, которая продолжается по сей день — канализационные сети подвергаются перепланировке и реконструкции для ускорения приема воды.

«Во время интенсивного дождя вся вода не может одномоментно уйти в канализацию — это происходит в течение 20-30 минут после окончания дождя, из-за чего возможны локальные подтопления. Все сети водоотведения «Водоканала» исправны и при нормированных осадках возникновения масштабных подтоплений на участках, оборудованных сетями предприятия, не ожидается. Однако подтопления также могут возникать на территориях, где за работу ливневой канализации отвечают частные организации, например, в торговых центрах, подземных паркингах, помещениях на цокольных этажах», — отмечают в ведомстве.

Напомним, с началом недели в Петербург придет пасмурная погода с дождями и грозами. При этом в городе обоснуется каноничное «лето по-петербургски» — термометра не опустится ниже 20 градусов тепла. Ранее синоптики Гидрометцентра России пообещали холодный август в Петербурге и на Северо-Западе. Вечером 8 августа город снова затопило — тогда о дождях не предупреждал даже прогноз погоды. А в последний день июля Петербург установил новый температурный антирекорд — так холодно в городе не было с 1894 года.