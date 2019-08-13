Видео дня: в небе над Петербургом пронеслось торнадо

Вчера вечером, 12 августа, петербуржцы готовились загадывать желания во время метеоритного дождя, однако вместо романтичного звездопада наблюдали другое природное явление (не менее романтичное, если ты Элли!). В небе над федеральной трассой «Сортавала» в Ленобласти пронеслось торнадо. «Перед каждым масштабным трешом в любом американском фильме так!», — пишут петербуржцы. Подтверждаем!

Облачный вихрь на небольшой высоте от земли попал в объектив видеорегистратора вечером 12 августа. «Над Новоприозерском шоссе, оно же трасса «Сортавала», гроза, дождь стеной и вот такая штука», — поделился петербуржец Василий Зырянов. В комментариях под роликом горожане поделились кадрами из Сестрорецка — с залива также пришел небольшой смерч. «Ной уже строит ковчег», «Надеюсь, никого в Изумрудный город не унесло», «Кажется, Элли летит в Канзас…», — шутят петербуржцы.

Напомним, с началом недели в Петербург придет пасмурная погода с дождями и грозами. При этом в городе обоснуется каноничное «лето по-петербургски» — термометра не опустится ниже 20 градусов тепла. Ранее синоптики Гидрометцентра России пообещали холодный август в Петербурге и на Северо-Западе. Вечером 8 августа город снова затопило — тогда о дождях не предупреждал даже прогноз погоды. А в последний день июля Петербург установил новый температурный антирекорд — так холодно в городе не было с 1894 года.

Июнь-2019 также выдался богатым на необычные явления в небе над Петербургом. Так, в городе были замечены редкие «вымеобразные» облака, характерные для тропических широт и образующиеся вместе с тропическими циклонами. Позже перед портом Бронка были замечены медузообразные облака. Фотографиями петербуржцы поделились в социальных сетях, чем запустили нелегкий спор — озоновые это дыры, фотошоп или взвод НЛО? А еще Лахта Центр показал, как собираются дождевые тучи в небе над Петербургом (на высоте 360 метров!).