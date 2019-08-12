Основатель благотворительной организации «Ночлежка» и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Григорий Свердлин пройдет обучение в Бизнес-школе имени Саида при Оксфордском университете — в рамках совместной программы учебного заведения и благотворительного фонда Владимира Потанина.

Обучение по программе «Социальные финансы» станет третьим в рамках совместного конкурса фонда Владимира Потанина и Оксфордского университета — с 4 по 8 ноября студентом станет Григорий Свердлин (Благотворительная организация «Ночлежка»), Екатерина Бабина (Межрегиональной благотворительной общественной организации «Российский комитет «Детские деревни — SOS»»), Анастасия Басенко («Ресурсный центр некоммерческих организаций Ивановской области»), Наталья Зайцева (Центр устойчивого развития бизнеса Московской школы управления «Сколково») и Мария Оборина (Общественный фонд «Центр гражданского анализа и независимых исследований»).

Григорий Свердлин совместно с другими участниками, получившими грант на обучение, познакомится с различными моделями финансирования некоммерческих организаций, обменяется опытом с руководителями профильных международных организаций. Кроме того, в процессе обучения участники программы приобретут уникальные компетенции, которые будут способствовать развитию филантропии в России.

Главная цель фонда Владимира Потанина — развивать культуру благотворительности, объединяя тех, кто активно участвует в решении общественно значимых задач и добивается устойчивых социальных изменений. «Программа знакомит с инструментами обеспечения финансовой устойчивости. Многие выпускники двух предыдущих наборов уже адаптируют и масштабируют полученные знания в России», — добавляет генеральный директор фонда Владимира Потанина Оксана Орачева.