Основатель благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин пройдет обучение в Оксфорде при поддержке фонда Потанина
Основатель благотворительной организации «Ночлежка» и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Григорий Свердлин пройдет обучение в Бизнес-школе имени Саида при Оксфордском университете — в рамках совместной программы учебного заведения и благотворительного фонда Владимира Потанина.
Обучение по программе «Социальные финансы» станет третьим в рамках совместного конкурса фонда Владимира Потанина и Оксфордского университета — с 4 по 8 ноября студентом станет Григорий Свердлин (Благотворительная организация «Ночлежка»), Екатерина Бабина (Межрегиональной благотворительной общественной организации «Российский комитет «Детские деревни — SOS»»), Анастасия Басенко («Ресурсный центр некоммерческих организаций Ивановской области»), Наталья Зайцева (Центр устойчивого развития бизнеса Московской школы управления «Сколково») и Мария Оборина (Общественный фонд «Центр гражданского анализа и независимых исследований»).
Григорий Свердлин совместно с другими участниками, получившими грант на обучение, познакомится с различными моделями финансирования некоммерческих организаций, обменяется опытом с руководителями профильных международных организаций. Кроме того, в процессе обучения участники программы приобретут уникальные компетенции, которые будут способствовать развитию филантропии в России.
Главная цель фонда Владимира Потанина — развивать культуру благотворительности, объединяя тех, кто активно участвует в решении общественно значимых задач и добивается устойчивых социальных изменений. «Программа знакомит с инструментами обеспечения финансовой устойчивости. Многие выпускники двух предыдущих наборов уже адаптируют и масштабируют полученные знания в России», — добавляет генеральный директор фонда Владимира Потанина Оксана Орачева.
Напомним, ранее «Ночлежка» перезапустила проект помощи бездомным людям с химической зависимостью «Дом на полдороги». Место, где могут оказать необходимую поддержку нуждающимся в ней, теперь находится в отдельном помещении в Красногвардейском районе. А еще благотворительная организация также открыла «Ночной приют», в котором круглый год могут переночевать 40 человек, а сотрудники «Ночлежки» выпустили пособие по психологической роботе с бездомными людьми.
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