Арке Новой Голландии вернули исторический вид и освободили от строительных лесов
Триумфальную арку острова «Новая Голландия», которую петербуржцы называют «ведущей в пустоту», освободили от строительных лесов. Теперь архитектурное сооружение можно увидеть в обновленном (и историческом!) виде — она была возведена в 1779-1787 годах из красного строительного кирпича и тесаного гранита, из блоков которого сложены колонны дорического ордера и антаблемент.
Тендер на реконструкцию Новой Голландии был объявлен администрацией Петербурга еще в 2004 году. В процессе подготовки к работам, в августе 2006 года были снесены многочисленные здания, не являющиеся памятниками архитектуры — утраченными оказались, в том числе, лаборатория Менделеева, оборудованная в годы Первой мировой войны радиостанция и Крыловский опытовый бассейн. Однако это было необходимо для того, чтобы возродить инфраструктуру острова.
В 2010 году компания Millhouse LLC выиграла тендер, получила инвестиционный контракт и приступила к проекту реставрации и приспособления острова, который уже в 2011 году был открыт для первых посетителей — впервые за почти 300 лет. Было решено отказаться от проекта застройки и организовать городской парк. С каждым годом постепенно реставрируются старые здания, входящие в архитектурный состав острова — так, в 2016 и 2017 году открылись здания «Кузни», «Бутылки» и Дом Коменданта.
-
Арка Новой Голландии в 2014 году. Фото: Википедия
Напомним, 20 июня Новую Голландию наводнили гигантские улитки! По всему острову появились розовые скульптуры моллюсков — они «ползут» даже по стенам зданий. Ранее в районе Новой Голландии появились первые двусторонние таблички, запустилась своя радиостанция, на волнах которой транслируют интервью с музыкантами, диджей-сеты и авторские передачи, и даже собственный Международный фестиваль дебютного кино.
А по итогам 2018 года британское издание The Guardian включило Новую Голландию в топ-10 самых интересных торговых кварталов мира. Также остров Новая Голландия получил престижную премию Академии имени Бернхарда Реммерса при Европейском институте по сохранению и уходу за старинными зданиями и памятниками в номинации «Международный проект».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.