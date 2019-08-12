Триумфальную арку острова «Новая Голландия», которую петербуржцы называют «ведущей в пустоту», освободили от строительных лесов. Теперь архитектурное сооружение можно увидеть в обновленном (и историческом!) виде — она была возведена в 1779-1787 годах из красного строительного кирпича и тесаного гранита, из блоков которого сложены колонны дорического ордера и антаблемент.

Тендер на реконструкцию Новой Голландии был объявлен администрацией Петербурга еще в 2004 году. В процессе подготовки к работам, в августе 2006 года были снесены многочисленные здания, не являющиеся памятниками архитектуры — утраченными оказались, в том числе, лаборатория Менделеева, оборудованная в годы Первой мировой войны радиостанция и Крыловский опытовый бассейн. Однако это было необходимо для того, чтобы возродить инфраструктуру острова.

В 2010 году компания Millhouse LLC выиграла тендер, получила инвестиционный контракт и приступила к проекту реставрации и приспособления острова, который уже в 2011 году был открыт для первых посетителей — впервые за почти 300 лет. Было решено отказаться от проекта застройки и организовать городской парк. С каждым годом постепенно реставрируются старые здания, входящие в архитектурный состав острова — так, в 2016 и 2017 году открылись здания «Кузни», «Бутылки» и Дом Коменданта.