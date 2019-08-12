Власти Ленинградской области приступили к активной ликвидации несанкционированных свалок, по состоянию на август 2019 года закрыв уже боле 300 подобных объектов. Кроме того, регион переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Сейчас она действует на территории трех районов — к 1 ноября ее планируют освоить все 17 районов и один городской округ.

«Мы приступили к активной работе по ликвидации несанкционированных свалок и по аресту техники, которая применяется для вывоза отходов на эти свалки. Теперь мы ловим нарушителя с мусором и арестовываем его машину, пока не будет вынесено административное решение. Сумма административных штрафов пока невелика, но когда машина несколько месяцев стоит на штрафстоянке до вынесения решения судом, нарушитель несет ощутимые убытки», — рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В настоящий момент Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами является Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области — к 1 ноября оператор начнет координировать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов во всех регионах Ленобласти. Кроме того, за счет областного бюджета с 1 апреля 2020 года начнется субсидирование контейнерных площадок на территории сел и городов области.

«Также принято решение о введении льготы определенным категориям населения на оплату вывоза мусора. Все это будет применено с 1 апреля следующего года, когда исполнится ровно год с момента начала эксперимента. Действительно, мы в этом вопросе станем первыми в стране и, может, даже с кем-то еще поделимся своим опытом. Более того, мы один из немногих регионов, который идет к тому, чтобы взимать плату за фактически потребленный мусор», — добавил Дрозденко.