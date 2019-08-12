За год власти Ленобласти ликвидировали более 300 несанкционированных свалок
Власти Ленинградской области приступили к активной ликвидации несанкционированных свалок, по состоянию на август 2019 года закрыв уже боле 300 подобных объектов. Кроме того, регион переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Сейчас она действует на территории трех районов — к 1 ноября ее планируют освоить все 17 районов и один городской округ.
«Мы приступили к активной работе по ликвидации несанкционированных свалок и по аресту техники, которая применяется для вывоза отходов на эти свалки. Теперь мы ловим нарушителя с мусором и арестовываем его машину, пока не будет вынесено административное решение. Сумма административных штрафов пока невелика, но когда машина несколько месяцев стоит на штрафстоянке до вынесения решения судом, нарушитель несет ощутимые убытки», — рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
В настоящий момент Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами является Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области — к 1 ноября оператор начнет координировать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов во всех регионах Ленобласти. Кроме того, за счет областного бюджета с 1 апреля 2020 года начнется субсидирование контейнерных площадок на территории сел и городов области.
«Также принято решение о введении льготы определенным категориям населения на оплату вывоза мусора. Все это будет применено с 1 апреля следующего года, когда исполнится ровно год с момента начала эксперимента. Действительно, мы в этом вопросе станем первыми в стране и, может, даже с кем-то еще поделимся своим опытом. Более того, мы один из немногих регионов, который идет к тому, чтобы взимать плату за фактически потребленный мусор», — добавил Дрозденко.
Напомним, ранее эксперты подсчитали сумму экологического ущерба, нанесенного природе России в результате нарушения правил охраны окружающей среды — за 2018 год она составила 12 миллиардов рублей. Госдума ужесточила штраф за неуплату экологического сбора — им облагаются компании за невыполнение норм утилизации отходов, которые образуются после использования товаров и упаковки.
В петербургском микрорайоне Полюстрово началась ликвидация мусорной свалки — она действовала с 1990-х годов. Также мусорный полигон «Новоселки» в петербургском Левашово рекультивируют на 70% к 2020 году.
8 апреля на Невском проспекте прошел эко-протест. Не смотря на то, что, по словам активистов, городской парламент митинг не согласовал, они вышли на улицу с плакатами против свалок и за раздельный сбор мусора. Летом в «Мега Парнас» открывается единый пункт для раздельного сбора мусора. Супермаркеты обяжут принимать бутылки и пластиковую посуду, полигоны для бытового мусора в Ленинградской области исчерпаны на 95%.
Россия готовит проект закона, запрещающего использование одноразовой пластиковой посуды на территории страны. Ранее соответствующие санкции на неэкологичную тару уже ввел Евросоюз — они вступят в силу в 2021 году. А еще посмотрите на то, как петербургские рабочие спрятали мусор в блокадном памятнике оборонительного рубежа «Ижора» (и никогда за ними не повторяйте).
Социологи также рассказали, что 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. Художники петербургского объединения «Митьки» запускают движение «Митьковский экологический патруль». А еще Роспотребнадзор составил список безопасных для купания водоемов Ленобласти (а потом сказал, что абсолютно все они небезопасны).
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