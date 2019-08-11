Бункер, в котором находился легендарный техно-клуб Tunnel, засыпали песком
Бункер на Зверинской улице засыпали песком – раньше в нем располагался культовый клуб Tunnel, где собирались все любители электронной музыки. О том, что происходит с ним сейчас, сообщили очевидцы в Facebook: «Теперь уже точно можно сказать, что былую эпоху не вернуть. Первый, по-настоящему, техно-клуб Петербурга, TUNNEL, прямо сейчас засыпают строительным песком»
У многих пользователей эта новость вызвала ностальгию по прошлому: «Сколько потраченного драгоценного времени и веселья!», «Ох, были времена», «Сколько воспоминаний...» Некоторые же порадовались за то, что «сейчас плотно взялись за благоустройство Петроградского района».
Tunnel открылся в Петербурге в 1993 году. Его уникальность заключалась в том, что это был один из первых клубов, где можно было послушать актуальную электронную музыку западного образца. Именно здесь в течение нескольких лет формировались модные тенденции клубной культуры. В марте 2011 года клубу суждено было закрыться навсегда.
Напомним, что Mosaique объявил о закрытии. «Все рано или поздно должно к чему-то прийти. Мы решили! Mosaique в том виде, что мы берегли, творили и делали лучше все вместе, пришел к своему логическому завершению. Начиная со следующего месяца проект перестать быть стационарным клубом. Пора освободиться от стен», — заявили они в официальном Telegram-канале клуба.
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