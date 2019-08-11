Бункер, в котором находился легендарный техно-клуб Tunnel, засыпали песком

Бункер на Зверинской улице засыпали песком – раньше в нем располагался культовый клуб Tunnel, где собирались все любители электронной музыки. О том, что происходит с ним сейчас, сообщили очевидцы в Facebook: «Теперь уже точно можно сказать, что былую эпоху не вернуть. Первый, по-настоящему, техно-клуб Петербурга, TUNNEL, прямо сейчас засыпают строительным песком»

У многих пользователей эта новость вызвала ностальгию по прошлому: «Сколько потраченного драгоценного времени и веселья!», «Ох, были времена», «Сколько воспоминаний...» Некоторые же порадовались за то, что «сейчас плотно взялись за благоустройство Петроградского района».

Tunnel открылся в Петербурге в 1993 году. Его уникальность заключалась в том, что это был один из первых клубов, где можно было послушать актуальную электронную музыку западного образца. Именно здесь в течение нескольких лет формировались модные тенденции клубной культуры. В марте 2011 года клубу суждено было закрыться навсегда.