Знакомьтесь, дайвер Надежда – она вылавливает из водоемов Петербурга потерянные телефоны и ключи

Ежедневно в петербургскую воду падают ценные предметы – и на них совсем необязательно ставить крест. 34-летний инструктор по дайвингу Надежда в свободное от работы время помогает горожанам вернуть потерянные телефоны – все современные модели могут выдержать пару часов в холодной пресной воде. «Собака.ru» она рассказала, как начала вылавливать ценности и какие интересные предметы ей удалось найти на дне.

В будни – специалист по персоналу, на выходных – дайвер У меня две работы: на первой я – специалист по персоналу в крупной международной компании. Но также я инструктор по дайвингу, занимаюсь этим уже 8 лет. Первый раз я попробовала плавать с аквалангом давно, лет в 13. Была в Египте, и до сих пор помню, как меня впечатлили яркие рыбки и кораллы вокруг. Потом заниматься не получалось, я вышла замуж, родила, было не до этого. Когда ребенку было четыре месяца (а мне – 26 лет), я случайно наткнулась на объявление о курсах дайвинга, вспомнила, как давно об этом мечтала – и, как, может быть, не совсем правильная мама, отправилась на них. Я прошла несколько ступеней любительских курсов, втянулась, съездила на инструкторский семинар и получила корочку Open Water Scuba Instructor PADI. Теперь занимаюсь этим в свободное от работы время: зимой несколько раз в неделю в бассейне, а летом – каждые выходные погружаюсь в озера Ленобласти, а также выезжаю с группами студентов за границу. Сделать дайвинг своей основной работой в Петербурге пока не выходит – у нас довольно короткий сезон погружений, переменчивая погода, и нет такого большого притока желающих этим заниматься, как в южных городах.

Как начала плавать за ценными предметами Пять лет назад директор на моей основной работе уронил в воду крышку от двигателя своего катера. Эти запчасти стоят довольно дорого, поэтому он попросил меня помочь – знал, что я увлекаюсь дайвингом. У меня такого опыта не было, поэтому мне стало интересно, получится или нет. Условия погружения были тяжелые, видимость – крайне низкая, просматриваемость – максимум на 20-30 см, поэтому искать пришлось буквально на ощупь. Но мне тогда удалось найти крышку. После этого я ничего ценного не искала – участвовала разве что в акциях по очистке водоемов, в Петербурге они ежегодно проходят 1 июня. На них, помимо мусора, удавалось найти много интересного: например, недалеко от Петропавловской Крепости я выловила фужер, старинный крест, очки для плавания, шарики для медитации. Что можно выловить в водоемах города Что касается регулярного поиска предметов для людей по их просьбе, то это началось в прошлом году – я работала на Петровской косе Крестовского острова, там много яхт, их владельцы и обычные посетители часто видели, как я погружаюсь. Они начали регулярно ко мне обращаться, когда роняли что-то в воду: для них я нашла несколько мобильных телефонов, ключи от машины, детали от суден. Несмотря на плохую видимость, все удавалось возвращать, так как люди хорошо запоминали, куда именно уронили предмет. Мелкие детали, вроде ювелирных украшений, скорее всего, найти не получится – дно зачастую илистое, они в него проваливаются.

Был случай, когда меня попросили выловить телефон в Крюковом канале недалеко от Театральной площади. Молодой человек не смог точно сказать, где обронил его, ситуация осложнялась сильным течением и судоходством. Я упорно искала два дня, обнаружила очень много вещей: очки, флешки, деньги, бумажные записки, жесткий диск от компьютера, но смартфон так и остался в воде. Возможно, его снесло волной от проплывающего кораблика – в моем деле невозможно гарантировать успех, нужно учитывать много факторов. За это лето я выезжала на поиски четыре раза – свои услуги я нигде не рекламирую, но работает сарафанное радио. Времени не всегда на все хватает – но если очень просят, я, конечно же, приезжаю. Регуляция погружений Так как я погружалась вечером, проблем с регламентированием не возникло, но вообще в центре города, скорее всего, нужно будет согласовывать работы – особенно при проведении акций или поисков с большим количеством дайверов, для безопасности в таких случаях ограничивают судоходство. Когда я согласилась нырять в Крюков канал, то сделала это на свой страх и риск, и мне самой было не очень комфортно. На Крестовском острове проходимость низкая, таких проблем нет, но за мной все равно периодически следит охрана – они почему-то боятся, что я прихвачу что-то ценное с других яхт. В центре города есть и еще одно затруднение: сложно спуститься в воду, не везде есть подходы, плыть до места потери далеко. Я выезжаю и только после осмотра говорю, смогу занырнуть или нет – подвергать себя серьезной опасности тоже не хочется. Так что поставить эту деятельность на поток в яхт-клубах, я думаю, возможно – а вот что касается центра города, то пока не знаю, надо советоваться с администрацией.

Стоимость За погружение я беру от 3 000 рублей – в зависимости от сложности и количества времени, которое трачу на поиски. Мой минимум с учетом сборов – 20 минут, а максимум – час и 15 минут. Когда можно вылавливать телефоны и как быстро их нужно найти Искать предметы можно в любое время, когда не стоит лед – примерно с конца апреля до конца октября. Холодная вода меня не пугает – у меня есть специальный сухой гидрокостюм. Если вода холодная и пресная, и телефон недолго пролежал на дне, то есть большая вероятность, что его удастся восстановить, просто просушив. Лучше выловить его не позже, чем через час-полтора, так что я приезжаю оперативно – иногда приходится немного передвигать планы.

Коллеги О людях, которые занимаются чем-то подобным, мне ничего не известно – хотя уверена, что некоторые инструктора по просьбам друзей и знакомых вылавливают ценности. Самые интересные находки Мне повезло участвовать в серии ночных погружений в условиях сильного течения на Неве в районе крепости Орешек. Там мы нашли гильзы от пулемета, датированные 1914 и 1917 годами, копейку времен правления Николая I. Гильзы были переданы в музей, а монетка осталась на память. Состояние водоемов в Петербурге Состояние водоемов в Петербурге, конечно, оставляет желать лучшего – вода грязная, у нее специфический запах, после нее хочется поскорее вернуться домой и принять душ. Но мне это не вредит – гидрокостюм герметичный, намокают только голова и руки.