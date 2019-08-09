Стало известно, когда установят памятник Виктору Цою возле школы искусств в Кировском районе

Памятник Виктору Цою, который планируют установить возле школы искусств в Кировском районе, готов занять свое место. Работа над созданием скульптуры длилась около 2,5 лет — ее ваял из бронзы петербургский скульптор Матвей Макушкин.

Еще в 2009 году Фонд памяти Виктора Цоя при поддержке Комитета по культуре Петербурга объявил о начале конкурса на создание проекта памятника музыканту. Установить фигуру планировали еще в 2010 году, однако голосование на лучший вариант растянулось на 4 года — только в середине 2014-го Макушкин смог приступить к работе.

Статуя отлита из бронзы по канонической фотографии Виктора Цоя в объективе Юрия Чашкина. «Памятник высотой около 3 метров. Я лепил его 2 года, 3 месяца потратил на избранное литье. В общем, я создавал его где-то 2,5 года и закончил в мае 2017-го. Теперь, спустя 10 лет, они могут его установить. Это была бы большая радость», — рассказывает автор памятника.

В декабре 2018 года Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на установку монумента — он должен появиться на улице Танкиста Хрустицкого в Кировском районе. На предполагаемом месте уже залит фундамент, однако для того, чтобы водрузить на него статую, необходимо создать пьедестал — в настоящий момент его добывают взрывным методом из 30-тонного куска камня.

«Сейчас идет последняя стадия — создание пьедестала. Это очень сложный и долгий процесс, потому что необходимый нам кусок камня добывают взрывным методом добычи, то есть вырывается 30 тонн, а дальше его надо по чертежам обработать, при этом очень часто внутри этого фрагмента возникают трещины, тогда он нам просто не подходит», — рассказала руководитель Фонда памяти Виктора Цоя Светлана Власова.

Создатели памятника надеются установить его уже этой осенью — ориентировочная дата торжественного открытия приходится на сентябрь. При этом исключать худшее также не стали. «С нами уже было так: почти все готово, все сделано, а потом что-то случается и нас отбрасывает еще на год. В общем, предсказать ничего невозможно, но процесс идет», — добавляет Власова.