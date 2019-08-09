За организацию пунктов проката велосипедов в Петербурге будет отвечать СПб ГКУ «Городской центр управления парковками». Соответствующее постановление было выдвинуто в Смольном. Так, в 2020 году в городе должно появиться 50 станций на 500 велосипедов, в к 2022-му — 150 на 1500.

В Городском центре управления парковками отмечают, что при организации петербургского велопроката используют успешный опыт Москвы — в столице соответствующие полномочия закреплены за государственным казенным учреждением. В настоящий момент Смольный ведет расчеты финансовой составляющей проекта.

«Предполагается, что это будет трехлетний госконтракт, предусматривающий обеспечение в структуре городского велопроката 50 станций на 500 велосипедов в 2020 году, 100 станций на 1000 велосипедов в 2021 году и 150 станций на 1500 велосипедов в 2022 году. Установка и содержание пунктов велопроката будет осуществляться подрядчиком», — отмечают в ведомстве.

Напомним, в 2017 году «Велогород», петербургская система велопроката, открыла сезон в обновленном формате — тогда чешские велосипеды и станции поменяли на российские, а сами велосипеды стали более удобными и маневренными за счет надувных колес и легкой алюминиевой рамы. В марте 2018 года стало известно, что в Петербурге планируют запустить велопрокат по принципу каршеринга. В 2019 году «Велогород» планирует увеличить количество велосипедов до 300 — в мае их число достигло только 40. Ранее также стало известно, что в Петербурге готовится к запуску новая городская служба велопроката. Авторами проекта стал банк ВТБ — их «Велобайк» успешно работает на улицах Москвы.