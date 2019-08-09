15 августа в акватории Невы стартует парусная регата. Участие в соревнованиях примут яхтсмены из 8 стран мира. А на Заячьем острове пройдет береговая программа — встречи со победителями международных соревнований, выставка об истории морских традиций Петербурга, а также серия обучающих мастер-классов для тех, кто только начинает знакомиться с яхтингом.

Старт регаты пройдет у стен Петропавловской крепости. Молодые яхтсмены из университетов Китая, Великобритании, Беларуси, Германии, Литвы, Австрии и Нидерландов встретятся с участниками 20 российских команд по яхтенному спорту. Также на пляже будут оборудованы тренировочные площадки для всех желающих попробовать вооружить судно, добавить шкоты и освоить яхтенные термины.

Кроме того, петербуржцы смогут встретиться с многократными победителями международных соревнований — единственными российским участником кругосветной безостановочной гонки одиночников Игорем Зарецким, первой девушкой-участницей одиночной трансатлантической гонки Ириной Грачевой и основателем Российской ассоциации яхт класса SB20 Олегом Жеребцовым.

Парусная регата СПбГУ пройдет с 15 по 18 августа у стен Петропавловской крепости. Вход на все мероприятия свободный.

Напомним, в начале июля в Петербурге прошел третий этап Парусной лиги чемпионов Европы, финал которой состоится в Швейцарии уже в августе. Свои силы в парусном спорте показывает 21 команда из 13 стран, в том числе два петербургских клуба — Яхт-клуб Санкт-Петербурга и Академия парусного спорта. Редакция «Собака.ru» собрала фоторепортаж события.