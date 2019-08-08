Вечером 8 августа Петербург снова затопило. На этот раз о дождях не предупреждал даже прогноз погоды. Горожане советуют «не переплывать карман по Большевиков от Дыбенко до Евдокимова», советуют побывать на Курляндской улице тем, «кто еще на море не был» и переименовали Московский проспект в набережную. Затопило вестибюль станции метро «Автово» и ряд торговых центров. В комментариях под постами о погодном ненастье горожане жалуются на службу «Яндекс.Погода», которая продолжает сообщать петербуржцам о том, что «в ближайшие два часа осадков не ожидается».

Ранее проблему затоплений цокольных и полуподвальных помещений «Водоканал» предложил решать с помощью установки герметичных дверей и водоотбойных бордюров вокруг оконных и дверных проемов. Автомобилистов, попавших в эпицентр затопления, просят незамедлительно заглушить двигатель транспортного средства и дождаться, пока вода не сойдет до безопасного уровня.

Напомним, утром 9 июля на Петербург обрушился ливень. Затопленными оказались проезжие части, пешеходные переходы и даже вестибюль станции метрополитена «Девяткино». Горожане сообщали о локальных потопах на проезжих частях и тротуарах, однако фотографии говорят о масштабах побольше — люди покидали свои машины прямо посреди дороги и шли буквально вплавь, находясь по пояс в воде. Аварийные бригады «Водоканала» перешли на усиленный режим работы, однако на отдельных участках устранить последствия потопа будет затруднительно — «на этих адресах нет ливневой канализации».

На следующий день в городе началась модернизация системы ливневых канализаций. В десяти «болевых точках» поручено «спрямить» трубы — именно деформация системы, по оценкам специалистов «Водоканала», стала причиной подтоплений. И не унываем: главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в город вернется тепло и солнце (а потом синоптики Гидрометцентра России спрогнозировали холодный август в Петербурге и на Северо-Западе).