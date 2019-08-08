Проект реконструкции Центра современного искусства имени Сергея Курехина на Васильевском острове представят до конца года
Готовый проект реконструкции Центра современного искусства имени Сергея Курехина на Васильевском острове представят до конца 2019 года. Центр обосновался в здании бывшего кинотеатра «Прибой» в 2004 году и включал в себя зрительный зал на 1,3 тысячи человек, малую сцену и выставочное пространство. В 2016-ом здание было закрыто на ремонт, стоимость работ по которому оценивалась в 800 миллионов рублей.
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Фотография с выступления Поп-Механики. Фото предоставлено пресс-службой Центра современного искусства им. Курехина
В результате реконструкции площадь центра увеличится почти вдвое, а большой зал станет пространством для проведения концертов, конференций, фестивалей и выставок. Для спектаклей, лекций и семинаров оборудуют малый зал-трансформер. Помимо этих помещений, в обновленном центре появится музейное фондохранилище, медиатека и фонды хранения звукозаписей, музыкальные студии, студия звукозаписи и музей современного искусства.
В конце 2018 года специалисты провели обследование здания, в котором располагается Центр современного искусства имени Сергея Курехина. По его итогам было принято решение об усилении конструкции строения, что привело к необходимости откорректировать проект реставрации. В настоящее время контракт на перепроектирование заключен с компанией ПСБ «Жилстрой», которая ранее реконструировала Александровский и Екатерининский дворцы.
Напомним, издательство АСТ готовит к выпуску вторую книгу американской панк-певицы и актрисы Джоанны Стингрей «Стингрей в Зазеркалье». Новый сборник станет продолжением историй о приключениях молодой американской девчонки в СССР, главными действующими героями которых станут участники Ленинградского рок-клуба Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Сергей Курехин и другие.
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