Готовый проект реконструкции Центра современного искусства имени Сергея Курехина на Васильевском острове представят до конца 2019 года. Центр обосновался в здании бывшего кинотеатра «Прибой» в 2004 году и включал в себя зрительный зал на 1,3 тысячи человек, малую сцену и выставочное пространство. В 2016-ом здание было закрыто на ремонт, стоимость работ по которому оценивалась в 800 миллионов рублей.

В результате реконструкции площадь центра увеличится почти вдвое, а большой зал станет пространством для проведения концертов, конференций, фестивалей и выставок. Для спектаклей, лекций и семинаров оборудуют малый зал-трансформер. Помимо этих помещений, в обновленном центре появится музейное фондохранилище, медиатека и фонды хранения звукозаписей, музыкальные студии, студия звукозаписи и музей современного искусства.

В конце 2018 года специалисты провели обследование здания, в котором располагается Центр современного искусства имени Сергея Курехина. По его итогам было принято решение об усилении конструкции строения, что привело к необходимости откорректировать проект реставрации. В настоящее время контракт на перепроектирование заключен с компанией ПСБ «Жилстрой», которая ранее реконструировала Александровский и Екатерининский дворцы.

Напомним, издательство АСТ готовит к выпуску вторую книгу американской панк-певицы и актрисы Джоанны Стингрей «Стингрей в Зазеркалье». Новый сборник станет продолжением историй о приключениях молодой американской девчонки в СССР, главными действующими героями которых станут участники Ленинградского рок-клуба Виктор Цой, Борис Гребенщиков, Сергей Курехин и другие.