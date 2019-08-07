В новых «Чистых играх» петербуржцы вместе с иностранными студентами очистят Канонерский остров от мусора
11 августа на Канонерском острове пройдет новый эко-квест «Чистые игры». В этот раз к участию приглашаются не только петербуржцы, но и иностранные студенты — они получат новый опыт эко-активностей и, как надеются организаторы, попробуют повторить его у себя на родине.
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Фото: "Чистые игры"
В этот раз участниками станут студенты из Египта, Турции, Алжира, Пакистана, Китая, Италии, Македонии, Австрии и Индии. Вместе с петербуржцами, они объединятся в команды от 2 до 4 человек и очистят Канонерский остров от мусора. В последний раз в этой локации «Чистые игры» проходили в 2016 году — за полтора часа участникам квеста удалось собрать 2,5 тонны мусора.
Участие в «Чистых играх» бесплатное по предварительной регистрации.
«Чистые игры» зародились в 2014 году — с момента основания проекта в нем поучаствовали более 6 тысяч человек, собрав 142 тонны мусора. Участники в задорной игровой форме получают опыт обращения с отходами, опыт сортировки отходов. Берут на себя ответственность за очищенную территорию, знакомятся друг с другом, вместе делают доброе дело. За одну игру 100-200 человек собирают 2-6 тонн мусора, из которых половина уходит в переработку.
Дмитрий Иоффе, организатор соревнований «Чистые игры»
В 2014 году мы с друзьями отправились в поход на озеро Вуокса в Ленинградской области и там, на 200 маленьких островах, мы увидели кучи мусора. Наверное, тогда у меня и случилось экологическое прозрение: «А кто же это все вывозить будет?». Обычно ты рассчитываешь, что уберет кто-то другой, но в тот момент пришло понимание, что этого не сделает никто. Мой друг предложил ролевую игру, в которой мусор был бы валютой. Я решил, что это необходимо развивать, и, пока мы плыли на лодках, мы придумывали новые идеи. Соединив свой опыт проведения игр со знаниями о стартапах, я составил план, и уже через два месяца мы провели первую «Чистую игру» – на том же месте, на Вуоксе.
Первая игра называлась «Чистые острова или карта, мусор, два весла». Мы не смогли найти спонсоров, поэтому участие было платным – 1900 рублей от одной команды из четырех человек. Конечно, сложно было убедить людей, что нужно выезжать за город, собирать мусор и за это еще деньги платить. Мы постарались разнообразить отдых: организовали баню, обед, выезд был больше похож на турпоездку, которая включает в себя игру. Набралось 100 человек, из которых 30 – мои друзья. Награждение команд проводил Виктор Бычков – заслуженный актер России, он сыграл главную роль в фильме «Особенности национальной охоты». Всего за тот выезд было собрано и вывезено 8 тонн мусора – это примерно 750 мешков. Изначально мы не думали о запуске проекта, но после первой игры я понял, что у нас есть потенциал, другой вопрос – с какой скоростью он будет развиваться.
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