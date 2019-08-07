Реставрация Зеленого моста через Мойку ограничит движение до мая 2020 года

С 7 августа 2019 года по 1 мая 2020 года будет организовано поэтапное сужение проезжей части Невского проспекта. При этом отмечается, что движение автотранспорта по двум полосам в обоих направлениях будет сохранено — как и движение пешеходов. Транспортные средства не пропустят уже на подъездах к мосту — на четной и нечетной сторонах набережной реки Мойки. Движение водного транспорта по Мойке с проходом под мостом также планируют прекратить на все время проведения ремонта.

Кроме того, реставрация начинается и на Верхнем Лебяжьем мосту — он проходит над Лебяжьей канавной и соединяет 1-ый Адмиралтейский остров и Летний сад. С 7 августа по 15 октября 2019 года там отреставрируют мостовое полотно, тротуары, металлодекор, фасадные грани и своды моста. Для проведения работ там сузят проезжую часть, благодаря чему сохранится движение по одной полосе в каждом направлении. Проход пешеходов организован в обход зоны производства работ по противоположному тротуару.

Напомним, в апреле 2019 года Смольный дал старт реконструкции Зеленого моста через Мойку — последний раз его реставрировали в 1908 году. Подрядчик устранит неполадки и проведет обследование конструкций моста для определения его несущей способности, выполнит работы по усилению свайного фундамента, укреплению бутовой кладки и другие реставрационные работы. Кроме того, с конца июля ограничено движение по участкам набережной реки Фонтанки и канала Грибоедова.