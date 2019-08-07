Реставрация Зеленого моста через Мойку ограничит движение до мая 2020 года
Капитальная реставрация объекта культурного наследия федерального значения, Зеленого моста через Мойку, ограничит движение транспорта до мая 2020 года. Так, уже сегодня, 7 августа, начнется поэтапное сужение проезжей части Невского проспекта.
С 7 августа 2019 года по 1 мая 2020 года будет организовано поэтапное сужение проезжей части Невского проспекта. При этом отмечается, что движение автотранспорта по двум полосам в обоих направлениях будет сохранено — как и движение пешеходов. Транспортные средства не пропустят уже на подъездах к мосту — на четной и нечетной сторонах набережной реки Мойки. Движение водного транспорта по Мойке с проходом под мостом также планируют прекратить на все время проведения ремонта.
Кроме того, реставрация начинается и на Верхнем Лебяжьем мосту — он проходит над Лебяжьей канавной и соединяет 1-ый Адмиралтейский остров и Летний сад. С 7 августа по 15 октября 2019 года там отреставрируют мостовое полотно, тротуары, металлодекор, фасадные грани и своды моста. Для проведения работ там сузят проезжую часть, благодаря чему сохранится движение по одной полосе в каждом направлении. Проход пешеходов организован в обход зоны производства работ по противоположному тротуару.
Напомним, в апреле 2019 года Смольный дал старт реконструкции Зеленого моста через Мойку — последний раз его реставрировали в 1908 году. Подрядчик устранит неполадки и проведет обследование конструкций моста для определения его несущей способности, выполнит работы по усилению свайного фундамента, укреплению бутовой кладки и другие реставрационные работы. Кроме того, с конца июля ограничено движение по участкам набережной реки Фонтанки и канала Грибоедова.
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