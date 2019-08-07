В Сосновом Бору под Петербургом впервые пройдет Неделя пляжной урбанистики — обучающий кэмп, в рамках которого петербуржцы совместно с архитекторами, социологами, художниками и урбанистами займутся проектированием и созданием концепции городского пляжа.

Итогами работы станет публичная концепция развития территории городского пляжа, которая будет реализована на берегу Финского залива в Сосновом Бору — в планах организаторов сделать ее образцовой для всех типов городских пляжей в стране с последующей возможностью тиражирования концепции «по всем городам России, где имеются водоемы».

«В ходе кэмпа планируется создать ряд тестовых функциональных объектов, сопутствующих велодорожке, которая сейчас строится вдоль пляжа. Она должна связать две части города. Также по запросам местных жителей будут созданы дополнительные объекты инфраструктуры пляжа, в том числе зоны для ретрита и мобильных кофеен, в работе над которыми примут участие и сами сосновоборцы», — рассказала одна из организаторов кэмпа Татьяна Журавлева.

Завершением кэмпа станет городской «СерфПикник» — фестиваль экстремальных видов спорта и стритфуда, который пройдет 17 и 18 августа. Неделя пляжной урбанистики пройдет с 11 по 18 августа на берегу Финского залива в городе Сосновый Бор. Участие бесплатное по предварительной регистрации — она открыта до 10 августа.