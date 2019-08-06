Власти Петербурга совместно с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планируют разработать концепцию сохранения исторических зданий. Для этого будет проведена их инвентаризация — ревизии подвергнут около 16 тысяч построек для того, чтобы понять, «что охраняем как памятник, что позволительно трансформировать в другой вид, а что не охранять совсем».

О планах рассказал председатель КГИОПа Сергей Макаров. По его словам, всего в Петербурге около 16 тысяч исторических зданий, полная ревизия которых может быть окончена в 2024-2025 годах. «Важным вопросом является вопрос сохранности исторических зданий, до 1917-го года — в отдельных зонах до 1957-го. Мы ставим перед собой задачу провести инвентаризацию этих зданий, их много — 16 тысяч. На начальном этапе это будет буквально несколько десятков зданий», — сказал он.

Инвентаризация необходима для того, чтобы понять, как следует охранять исторические здания и разработать концепцию по их сохранению. «У нас все здания обладают одинаковым статусом охраны, у нас даже памятники так не охраняются одинаково, как исторические здания. Мне кажется, было бы правильно провести инвентаризацию исторической застройки и понять, что мы охраняем как памятник, что позволительно трансформировать в другой вид, а что не охранять совсем», — отметил Макаров.

Напомним, ранее депутаты Законодательного собрания Петербурга одобрили программу ремонта исторических зданий, предложенную Администрацией города. Масштабные планы по реконструкции рассчитаны на 10 лет — до 2028 года планируется восстанавливать облик 25-30 домов ежегодно. К проблемам сохранения исторических домов также подключились петербуржцы — городские активисты сообщили, что начнут следить за ходом выполнения реставрационных работ на фасадах зданий.