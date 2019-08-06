Под крышами петербургских домов проложат нагревающие кабели, с помощью которых Смольный планирует бороться с главными проблемами зимы в Петербурге — сосулями и наледью. Стоимость одной такой системы оценивают с 100-200 тысяч рублей, поэтому ее внедрение будут обсуждать непосредственно с жителями домов.

Утвердить инициативу предложили жильцам домов. Стоимость прокладки одного такого кабеля оценивают в 100-200 тысяч рублей. «Это недешево: и кабель дорогой, и электроэнергия. Необходимо будет провести общее собрание и голосование жителей. Это, скорее всего, будет отнесено к общедомовым нуждам. Строчку такую мы можем внести, это не проблема. Но только если будет желание жителей, без них делать не будем, навязывать услугу не можем», — рассказал вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.

Кабель будет включаться только при определенных температурах — непрерывной работы за весь зимний период будет не более месяца. Подсчитать экономическую выгоду должна управляющая компания. Так, прокладка кабеля может быть эквивалентна двадцати выходам службы по уборке наледи на крышу.

Однако председатель совета Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Евгений Пургин считает, что кабель в борьбе с сосулями малоэффективен. Подобная система уже применена на одной из крыш Петроградского района — как показывает практика, наледь тает только непосредственно вокруг самого кабеля. «Если проводить такие работы, нужен хороший расчет мощности кабеля, и все зависит от его расположения», — добавляет он.

Напомним, ранее стало известно, что крыши двух тысяч домов в Петербурге модернизируют для предотвращения образования наледи. Работы будут проводить по технологии «холодный чердак» — трубы обмотают минеральной ватой, а канализационную вытяжку выведут за пределы кровли. Продумывать планы по предотвращению образования наледи начали после ненастной зимы в этом году.

В городе были зафиксированы случаи травм и смертей петербуржцев, разбивались машины, на происходящее реагировали художники и рисовали злободневные комиксы (смех — лучшее лекарство!), а крыши и вовсе обливали кипятком для удаления ледяной корки. Мы уже не говорим о мемах про лопаты и видео покорения высоченных снежных гор. О том, что еще происходило этой зимой в Петербурге, читайте в нашем материале.