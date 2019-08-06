«Ночлежка» переезжает с Боровой улицы в пространство эко-лофта на проспекте Кима

Офис благотворительной организации «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни, покидает Боровую улицу. Помещение стало для сотрудников слишком тесным — по их признанию, под рабочее место была переоборудована даже небольшая кухня, а в какой-то момент отделу привлечения ресурсов и вовсе пришлось искать себе новое место.

Переезд произойдет уже этой осенью. Новой локацией офиса «Ночлежки» станет эко-лофт More Place на проспекте Кима, 6. Сейчас в пространстве проходит ремонт и подготовка к заезду. В свою очередь помещение на Боровой улице, 112 будет передано Консультационной службе организации — специалисты «Ночлежки» по социальной работе, психологи и юристы займут его для работы с документами и официальными запросами. Посе переезда на Боровой появится больше мест для приема нуждающихся, благодаря чему «Ночлежка» сможет помогать большему количеству людей, попавших в беду. Также на Боровой останется Реабилитационный приют.

«Дело в том, что все мы в Петербурге уже давно не умещаемся в нашем здании. Помните, мы писали в прошлом году, как работали по двое-трое за одним столом и даже вводили расписание на кухоньку-переговорку в нашей мансарде? Это было тяжко. Это переселение очень облегчит нашу офисно-административную работу: вопросы коллегам можно будет задать лично, напрямую, не тратя время на переписку и звонки. Ну, и в едином пространстве, конечно, проще ощущать командный дух, которым мы так дорожим», — поделились в «Ночлежке».

Напомним, ранее «Ночлежка» перезапустила проект помощи бездомным людям с химической зависимостью «Дом на полдороги». Место, где могут оказать необходимую поддержку нуждающимся в ней, теперь находится в отдельном помещении в Красногвардейском районе. Благотворительная организация также открыла «Ночной приют», в котором круглый год могут переночевать 40 человек, а сотрудники «Ночлежки» выпустили пособие по психологической роботе с бездомными людьми. А еще единственный в России центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» открывает новое пространство на Невском проспекте.