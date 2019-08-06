Появился рейтинг самых популярных садов и парков Петербурга

Аналитики авторского путеводителя «Петербург 24» составили рейтинг самых популярных садов и парков города. Не Таврическим единым (он занял вторую строчку списка): лидером стал сад Сен-Жермен на Литейном проспекте, ансамбль которого вновь венчает дореволюционный фонтан, а замыкает тройку Итальянский сад на Фонтанке.

Летний сад, который с двух сторон огибают реки Нева и Фонтанка, занял четвертую строчку рейтинга. Замыкает пятерку лидеров Пушкарский сад на Петроградской стороне — до 1932 года на его месте стояла Введенская церковь, которая позже была снесена, а территория засажена небольшими кустарниками и деревьями.

Ботанический сад Петра Великого занял шестую строчку рейтинга. За ним по популярности следует парк культуры и отдыха имени Бабушкина на берегу Невы, который носит неофициальное название «Парк сказок», а также Юсуповский сад на Садовой улице, Екатерининский сквер на площади Островского перед Александринским театром и Михайловский сад, который примыкает к главному зданию Русского музея на площади Искусств.

«Конечно, в лидерах парки и сады, которые расположены в центре города. А большие пространства, такие, как парки Крестовского острова, Московский парк Победы или Муринский парк, находящиеся за пределами центра, занимают в нашем рейтинге позиции во второй десятке», — отмечают создатели рейтинга. Главными пригородными парками стал Нижний парк Петергофа, Павловский, Екатерининский и Александровский парк в Пушкине, а также парк Ораниенбаум.

Напомним, ранее появился мобильный гид по ночному Петербургу. В нем можно найти «места рядом», посмотреть список предложенных ресторанов на воде, график разводки мостов (с таймером оставшегося времени!) и подборку заведений, где играют джаз, все события на сегодня или даже караоке.